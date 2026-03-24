Federación Portuguesa de Fútbol archiva parcialmente investigación contra Luis Suárez

El delantero samario ya se encuentra concentrado con la Selección Colombia para la doble fecha FIFA de marzo.

Suárez disputa un balón con Varela | Miguel Riopa / AFP

Con la llegada de jugadores como Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Lucumí, Luis Suárez, Deiver Machado y un par más Néstor Lorenzo completó el grupo de 26 futbolistas, los cuales citó la semana pasada para cumplir con los 2 amistosos FIFA de marzo ante Croacia y Francia en Estados Unidos.

Uno de los jugadores que más llama la atención de esta nueva convocatoria y partidos de la ‘Tricolor’, es Luis Javier Suárez, el samario llega a a unirse con sus compatriotas y el técnico argentino con una gran temporada: 42 partidos, 33 goles, 7 asistencias y 3.410 minutos con la camiseta del Sporting CP, especialmente en Primeira Liga de Portugal y Champions League.

En cuanto al artillero colombiano, una noticia genera revuelo a estas horas en Portugal. Ya que El Consejo de Disciplina (CD) de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) publicó recientemente que se “archivó parcialmente” la reclamación presentada por el FC Porto en contra de Suárez, después que anotara el gol de la victoria el 3 de marzo y festejara haciendo una señal con los dedos.

“Cuando era entrenador en China, tuve una suspensión de cuatro juegos por hacer un gesto igual al de Luis Suárez. El presidente de Sporting ya llamó ladrón al presidente de la Federación, a Joao Capela y a Nuno Almeida. Luis Suárez acaba de llamar ladrón, con gestos de forma clara para la televisión, al árbitro Claudio Pereira“, señaló André Villas-Boas en rueda de prensa en aquella oportunidad.

Sentencia

“La sentencia del CD de la FPF aborda los lances entre Suárez y Bednarek, sin que, sin embargo, se mencione el gesto polémico que también dio que hablar, en el que Suárez parecía imitar robo. Sin embargo, en el registro inicial de la denuncia se habla de “averiguar eventual responsabilidad del acusado Luis Javier Suárez Charris, por la práctica de eventuales conductas violentas, agresión y acción ofensiva, injuriosa y/o grosera en el referido juego oficial”, apunta este lunes el diario Abola de Portugal.

Mientras se termina de definir la situación de Luis Suárez por la queja del Porto, cabe mencionar que el partido de ida finalizó 1-0 a favor del Sporting CP, sin embargo falta el partido de vuelta de estas semifinales de la Copa de Portugal. Dicho enfrentamiento se jugará el 22 de abril a las 02:45 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio do Dragão, con el cuadro azul como local.

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