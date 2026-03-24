¿Quiénes serán los once titulares de Guatemala frente a Argelia?

El entrenador no presentaría muchas sorpresas.

Guatemala se prepara para enfrentar a Argelia. (Fedefut)

Este viernes 27 de marzo el seleccionado de Guatemala jugará frente a Argelia en uno de los juegos amistosos FIFA. Será la primera gran prueba del equipo en lo que va del año, más allá del amistoso ya jugado en enero pasado frente a Canadá, y por eso la espectativa es total ya que se medirá contra uno de los seleccionados más fuertes del continente africano, que será rival de Argentina en el Mundial.

Pensando en dicho cotejo, el entrenador Luis Fernando Tena, que no estará presente habida cuenta de que tenía programada una operación de vesícula, tiene en mente poner un once titular muy similar al que jugó durante la tercera fase de las eliminatorias mundialistas. Tanto él como Salvador Reyes, que estará ocupándose de suplantarlo, tienen casi resuelta la escalación contra los argelinos.

Si bien aún restan tres entrenamientos, hay algunos puestos que ya más o menos se cree que están fijados. En la portería todo indica que Luis Morán, arquero bicampeón del fútbol local con Antigua estará bajo los tres palos. En el fondo, se asegura la presencia de José Pinto, capitán, en la mitad del campo la presencia de Stheven Robles y Jonathan Franco, mientras que en ofensiva Óscar Santis y Lom estarían.

Un posible once titular podría estar integrado por Morán; Allen Yanes, José Pinto, José Morales; Jonathan Franco, Stheven Robles, Rudy Muñoz, José Rosales; Óscar Santis y Darwin Lom.

Convocados de Guatemala para la Fecha FIFA de marzo

Dentro de la convocatoria destacan seis legionarios: Olger Escobar (CF Montréal), Matt Evans (LAFC), Darwin Lom (The Strongest), Daniel Méndez (Pachuca), Marcelo Hernández (Cartaginés) y Arquímides Ordóñez (Loudoun United), quienes aportarán roce internacional al equipo en estos duelos de alto nivel. Luis Fernando Tena convocó a un total de 21 futbolistas para enfrentar a Argelia y Argentina, en una lista que combina experiencia internacional con talento de la Liga Nacional. A continuación, el listado completo de la Azul y Blanco:

José Ardón – Antigua GFC José Rosales – Antigua GFC Óscar Santis – Antigua GFC Óscar Castellanos – Antigua GFC Luis Morán – Antigua GFC Diego Fernández – Antigua GFC Allen Yanes – Deportivo Mixco Kenderson Navarro – Municipal Carlos Aguilar – Municipal Jonathan Franco – Municipal José Morales – Municipal Rudy Muñoz – Municipal José Pinto – Municipal Stheven Robles – Comunicaciones Darwin Lom – The Strongest Daniel Méndez – Pachuca Marcelo Hernández – Cartaginés Kevin Ramírez – Malacateco Matthew Evans – LAFC Olger Escobar – CF Montreal Arquímides Ordóñez – Loudoun United FC

¿Qué dijo Reyes sobre la oportunidad?

Para Salvador Reyes, el duelo ante Argelia no debe analizarse únicamente desde el resultado, sino como parte de un proceso más amplio que busca consolidar a Guatemala en el escenario internacional. La continuidad del trabajo iniciado en 2021 es, según el técnico, el eje central del crecimiento. “Creo que esa es la palabra clave: el proceso. Hay que ir creciendo paulatinamente, y creo que eso ha hecho Guatemala”, explicó, remarcando la importancia de sostener una base sólida a lo largo del tiempo.

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