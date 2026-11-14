María José Alcalá pide no conformarse tras Dakar: “México puede tener mejores resultados”

La titular del Comité Olímpico Mexicano pidió trabajar con federaciones e institutos deportivos para fortalecer la reserva de atletas

Considera que varios atletas mexicanos en Dakar pueden destacar en olímpicos|Imago7

María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano, aseguró que los 62 deportistas que lograron 14 medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar superaron las expectativas de las autoridades y confió en que varios de ellos también conseguirán preseas en una justa veraniega de mayores.

“Seis disciplinas fueron las que lograron las 14 medallas, pero, en realidad, todos estuvieron dentro de los ocho, siete o seis mejores del mundo. La verdad es que la mayor parte de la delegación hizo una extraordinaria actuación. El deporte global está muy emparejado en cuanto a resultados y nivel competitivo”.

“Yo veo que México puede tener mucho mejores resultados todavía; no echamos campanas al vuelo, pero creo que el deporte de México necesita un reajuste, seguir trabajando muy de cerca con los institutos del deporte. Ellos son los que están haciendo y desarrollando el deporte en México. Tenemos que sentarnos con las federaciones para ver esta reserva deportiva, porque ellos pueden llegar hasta 2032 y creo que muchos de ellos van a ser medallistas en un futuro, estoy segura”, aseveró la exclavadista en entrevista con Claro Sports.

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La cuarta edición de la justa representó el mejor resultado histórico para México por el total de medallas, aunque en esta ocasión no hubo oros.

“Nos faltó una de oro. Tenemos 14 países del área de Latinoamérica que ganaron medallas de oro y con eso nos rebasan, pero yo creo que son cosas que tenemos que trabajar. Hay que ser objetivos. En algunas se nos fueron medallas importantes y ahí es donde tenemos que, con todo respeto y claridad, decírselo a nuestros amigos de las federaciones: ‘A ver, ojo, en estas, como tiro con arco, se nos fueron medallitas; pasar a las siguientes rondas por últimos detallitos’”.

“No quiero decir que está mal, pero se tiene que precisar. Taekwondo alcanzó a mejorar, pero todavía le falta un apretón, lo cual veo muy bien. Y bueno, pues yo creo que natación ha evolucionado, ha crecido. Estoy un tanto preocupada por la marcha; creo que es importante mejorar ahí”, explicó.

Alcalá Izguerra regresó a México junto con los gimnastas y arqueros tricolores que participaron en la justa juvenil. Ahora, tras el certamen, quiere que todos los involucrados en el deporte se reúnan para trabajar en la preparación de los atletas y que puedan buscar las plazas en los preolímpicos y mundiales rumbo a Los Angeles 2028.

“Yo veo aquí un futuro brillante, por eso es tan importante el momento que estamos viviendo para sentarnos con los institutos del deporte, sentarnos con las federaciones, ver la reserva, porque también hay que decirlo, la reserva deportiva de México, ese programa tan importante que se tenía, se ha dejado de velar y entonces nosotros, como institución que está a la vanguardia de los temas globales en el deporte, pues tenemos la obligación como representantes del COI”.

“Nosotros no somos gobierno, somos una asociación civil. Tenemos que decir lo que vemos bien y lo que vemos que no está funcionando, y no es una crítica negativa, no es una crítica para lastimar a alguien, sino para ver cómo podemos, desde nuestro margen de actuación, apoyar para que le vaya mejor a México”, dijo.

La también exdiputada habló del año que tuvo el deporte mexicano en 2026, después de pasar por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo y cerrar con los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar.

“Empiezan ya los sistemas de clasificación a partir de noviembre hasta mayo de 2028. Yo creo que es una estrategia de estar invirtiendo no solamente en unos cuantos deportistas, sino que esto es una delegación que te permite tener un desarrollo y un crecimiento como país en el deporte. Si tú quisieras nada más llevar a los que posiblemente ganen medalla, pues cada vez tu deporte se va a ir retrasando más”.

“Yo creo que es importante hacer una estrategia de inversión, de sistemas de clasificación, de preparación, de mandarlos a competencias o a donde tienen que ir precisamente para ganar los pases”, acotó la exdiputada federal.