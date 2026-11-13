Colombia hace historia en Dakar 2026: ocho medallas y nuevas figuras para el deporte nacional

¡Orgullo colombiano! La delegación nacional cerró Dakar 2026 con ocho preseas y grandes actuaciones de sus jóvenes promesas en 13 disciplinas.

Colombia en Dakar 2026 | Claro Sports y COI-COC.

La delegación colombiana terminó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con un balance de ocho medallas: una de oro, tres de plata y cuatro de bronce. Una destacada actuación para el país, que estuvo representado por 22 deportistas en 13 disciplinas y consiguió subir al podio en diferentes escenarios de la competencia.

Colombia acudió a esta cita deportiva con un equipo integrado por 12 hombres y 10 mujeres, quienes asumieron el reto de representar al país en una de las competencias más importantes del calendario para las nuevas generaciones del deporte mundial. El balance dejó importantes resultados y varios nombres que comienzan a proyectarse como figuras del deporte colombiano.

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Atletismo, el deporte más laureado de Colombia en Dakar 2026

Una de las grandes protagonistas de la delegación fue Ilsa Mayerlín Córdoba, quien se quedó con la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina femenino y le entregó al país el primer lugar en el podio. Su resultado fue uno de los momentos más destacados de Colombia durante las justas.

En esta misma disciplina, pero en la rama masculina, Dilan Andrés Graciano consiguió la medalla de plata, mientras que Michell Gómez completó la cosecha del atletismo con un bronce en los 400 metros vallas femeninos. De esta manera, la disciplina se convirtió en la más productiva para el equipo nacional, con tres preseas.

Boxeo y tenis de mesa también le dieron medallas a Colombia

El boxeo fue otro de los deportes que dejó resultados importantes para el país. Evelin Trejos se quedó con la medalla de plata en la categoría de los 54 kilogramos femeninos, mientras que Izzon Galea consiguió el bronce en los 50 kilogramos masculinos, confirmando el protagonismo colombiano en el cuadrilátero.

Por su parte, Emanuel Otálvaro fue uno de los grandes nombres de Colombia en Dakar 2026. El deportista alcanzó la medalla de plata en tenis de mesa individual masculino, un resultado destacado para el país en una disciplina que exige precisión, velocidad y concentración.

Colombia sumó dos bronces más en lucha de playa e hípica

La cosecha de medallas también tuvo representación en otras disciplinas. Valery Rubio obtuvo el bronce en lucha de playa, en la categoría de los 45 kilogramos femeninos, mientras que Alejandro Gutiérrez se subió al tercer escalón del podio en salto ecuestre.

A estos resultados se sumó la actuación de Juan Esteban Garcés, quien, aunque no consiguió una medalla, protagonizó una destacada presentación en el skateboarding. El colombiano fue el único representante latinoamericano que logró clasificarse a la final de street masculino, dejando en alto el nombre del país en esta modalidad.

¿Cuántas medallas ganó Colombia en Dakar 2026?

Con estos resultados, Colombia cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con ocho preseas, distribuidas de la siguiente manera:

Oro (1): Ilsa Mayerlín Córdoba, lanzamiento de jabalina.

Ilsa Mayerlín Córdoba, lanzamiento de jabalina. Plata (3): Emanuel Otálvaro, tenis de mesa; Dilan Andrés Graciano, lanzamiento de jabalina; y Evelin Trejos, boxeo.

Emanuel Otálvaro, tenis de mesa; Dilan Andrés Graciano, lanzamiento de jabalina; y Evelin Trejos, boxeo. Bronce (4): Alejandro Gutiérrez, salto ecuestre; Valery Rubio, lucha de playa; Michell Gómez, 400 metros vallas; e Izzon Galea, boxeo.

Así, la delegación nacional finalizó su paso por Dakar con resultados importantes y ocho medallas que reflejan el talento de sus jóvenes deportistas. Una experiencia que también representa una oportunidad de crecimiento y proyección de cara al futuro del deporte colombiano.

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