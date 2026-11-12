México gana la medalla de bronce en el taekwondo por equipos mixto de Dakar 2026

Guillermo Cortés, Aline Sarai Herrera, Jorge Octavio Martínez y Vania Mondragón vencen a Alemania y se suben al podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Bronce para México en taekwondo por equipos mixto de Dakar 2026 | Claro Sports

México suma una medalla más en el taekwondo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. En la modalidad de equipos mixto, la selección conformada por Guillermo Cortés, Aline Sarai Herrera, Jorge Octavio Martínez y Vania Mondragón fueron por la ruta del repechaje para conseguir la medalla de bronce, venciendo a Alemania en el combate por el tercer lugar.

En el último día del taekwondo en Dakar 2026 se celebró todo el torneo de equipos mixto. México comenzó con derrota en dos rounds ante Turquía en cuartos de final, por lo que tuvieron que irse al repechaje para pelear por la presea de bronce. El primer set estuvo cerca de ser para los mexicanos, pero dos patadas a la cabeza en los últimos 12 segundos le dio la remontada a los turcos, 65-64, que se llevaron el segundo round 43-26.

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En la primera ronda del repechaje, México se midió a Arabia Saudita, que cayó en cuartos ante Jordania. Victoria en dos rounds, por amplio marcador, 53-13 y 32-10, para citarse con Alemania en el combate por el bronce, luego de que los germanos cayeran en semifinales ante Turquía, pero vencieran a Senegal en su lado del repechaje.

México tomó ventaja en el combate por el bronce. Ganaron el primer round 10-7, pero todo se definió en el tercero ya que Alemania empató el duelo tras ganar 37-30 el segundo. Los últimos tres minutos fueron dominados por los mexicanos, 24-10, para subirse al podio.

La delegación mexicana suma su medalla 14 en Dakar 2026 y undécima de bronce. El taekwondo termina con medalla en cuatro de los cinco eventos de esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Jorge Octavio Martínez ganó el bronce en los 73 kg., lo mismo que Aline Saraí Herrera en los 55 kg. Guillermo Cortés fue plata en los 63 kg. y cierran con el tercer sitio en equipos mixto.

“Un resultado histórico, extraordinario. Estamos muy contentos. Veníamos por el resultado. Estamos muy agradecidos con el Comité Olimpico y la Federación Mexicana de Taekwondo. No ha sido sencillo. Conseguir cuatro medallas, con dos dobles medallistas, es algo que no me podía imaginar en su momento”, declaró Víctor Estrada, jefe de entrenadores de selecciones nacional de México. “Hoy estos chicos levantan la mano. Quizá esté preparados para el 2028 o quizá los veamos en 2032. Es una realidad y, junto a ellos, hay más atletas que hay que seguir impulsando. Estamos muy conscientes el proceso, con los selectivos, el round robin y la gira a España sí funcionó.

“No tengo palabras. Estoy agradecida con este equipo que luchó de todas las formas, hizo lo imposible para estar aquí. Logramos una medalla de equipo que demuestra que cada uno de nosotros lo merece”, declaró Vania Mondragón. La medalla se la dedica a su madre, quien la convenció a seguir en el deporte pese a las adversidades, y a sus coaches de Santa Fe, además del apoyo de sus compañeros tras no conseguir una presea individual. “Tenía una espinita. A veces las cosas se acomodan así, tal vez este no era el momento, pero mis compañeros me dieron unas palabras bonitas para salir hoy, peleando hasta el final. Siempre agradecida con ellos. Somos dignos representantes por todo el esfuerzo que hicimos”.

Guillermo Cortés es uno de los dobles medallistas, quien dice que esto superó todas sus expectativas: “Un sueño desde chico ganar una medalla olímpica y tengo dos. Son muchas cosas que se vienen a la mente”.

Jordania gana el oro en el taekwondo equipos mixto

Con un punto casi con el reloj en ceros en el segundo round de la final, Jordania superó a Turquía y se llevaron la medalla de oro. En el primer round, Jordania llegó a tener ventaja de 19 puntos, aunque cerró 56-50.

Turquía se jugaba la vida en el siguiente round y tuvieron ventaja de 11 entrando al último minuto, pero llegó una ráfaga de 25 puntos de los jordanos, incluyendo una patada al cuerpo justo cuando los turcos también conectaron dos puntos, dejando el marcador 52-51 para subir a lo más alto del podio.