Estados Unidos aplasta a Italia en el inicio del camino hacia su quinto oro al hilo en parahockey

El equipo de Las Barras y las Estrellas no se contuvo ante la escuadra local en un duelo con récord de asistencia

Estados Unidos anotó su mayor cantidad de goles en un partido. | Reuters.

Estados Unidos abrió su camino en el hockey sobre hielo de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con una exhibición ofensiva. El conjunto de las barras y las estrellas venció 14-1 a Italia en su primer partido de la ronda preliminar y dio el primer paso en la búsqueda de una quinta medalla de oro consecutiva (sexta en su historia).

El inicio, sin embargo, no fue sencillo para los vigentes campeones paralímpicos. Italia sorprendió apenas a los 25 segundos con un gol que encendió al público en el Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, donde 8,992 personas firmaron un nuevo récord de asistencia para el para hockey sobre hielo en unos Juegos Paralímpicos. Ese tanto fue uno de los dos únicos remates a portería del equipo anfitrión en todo el encuentro.

Después de ese susto, la respuesta de Estados Unidos fue inmediata y contundente. El equipo controló el partido de principio a fin, generó 53 disparos y desbordó a la defensa italiana con una gran actuación en ataque. Nueve jugadores estadounidenses se hicieron presentes en el marcador, reflejo del dominio que ejercieron durante toda la noche.

Declan Farmer encabezó la producción ofensiva con cuatro goles y dos asistencias, mientras Noah Grove destacó como uno de los hombres más influyentes del partido al aportar un gol y cuatro asistencias. También tuvieron una noche destacada Josh Pauls y Brody Roybal, ambos con cuatro asistencias, en un partido en el que Estados Unidos encontró espacios y mantuvo un ritmo que Italia no pudo contener.

En el último periodo, Malik Jones, Evan Nichols, Jack Wallace y David Eustace anotaron un gol cada uno para redondear la goleada. Con esos tantos, Estados Unidos alcanzó las 14 anotaciones, la cifra más alta conseguida por una selección estadounidense de hockey sobre hielo paralímpico en un solo partido.

La victoria cobra más valor por el contexto con el que llegó el equipo estadounidense a Milano Cortina 2026. El conjunto busca aportar el tercer oro en hockey para Estados Unidos, luego de los títulos obtenidos por las selecciones olímpicas varonil y femenil el mes pasado. “Ningún país ha ganado nunca las tres medallas de oro en hockey en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, dijo Josh Pauls en la semana previa. “Así que diría que es un poco de presión, pero la presión es un privilegio”.

Del lado italiano, más allá del marcador, quedó una imagen de orgullo frente a su gente. El equipo local recibió una ovación durante su vuelta de honor tras el partido, en una muestra del respaldo de una afición que mantuvo el entusiasmo por el hockey en la ciudad. En el otro encuentro del Grupo A, China no dio margen y aplastó 12-0 a Alemania, con tripletes de Qiu Dianpeng y Tian Jintao, para comenzar su torneo con autoridad.

