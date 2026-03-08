Saprissa vs Herediano en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Saprissa y Herediano por la jornada 11 del Torneo Clausura de Costa Rica.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Saprissa y Herediano! El estadio Ricardo Saprissa será el escenario de uno de los encuentros más destacados de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica. El duelo reúne a dos equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla y que llegan con la intención de sumar puntos en la pelea por el liderato del campeonato.

Saprissa afronta el compromiso con la misión de hacerse fuerte como local y mantenerse cerca del primer lugar. El conjunto dirigido por Hernán Medford ha tenido un torneo competitivo, aunque en la jornada anterior sufrió un tropiezo que frenó su buen momento. En su último encuentro perdió frente a Sporting FC, por lo que buscará reaccionar ante su afición para no ceder terreno en la clasificación.

Herediano, por su parte, llega a Tibás con la responsabilidad de defender la cima del torneo. El equipo dirigido por José Giacone ha mostrado regularidad a lo largo del Clausura y acumula siete victorias en diez partidos disputados. En su presentación más reciente superó 2-0 a Guadalupe FC, resultado que le permitió mantenerse en el primer puesto antes de este enfrentamiento directo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Herediano hoy domingo 8 de marzo de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Herediano está programado para el domingo 8 de marzo a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Herediano para la jornada 11, al momento

Ni Saprissa ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y José Giacone no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, David Guzmán, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. DT : Hernán Medford

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, David Guzmán, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. : Hernán Medford Herediano: Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya, Santiago Vargas, Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Ronaldo Araya, Elías Aguilar.. DT: José Giacone.

Antecedentes del Saprissa vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Saprissa y Herediano:

17 de enero de 2026 | Herediano 2-0 Saprissa | Torneo Clausura

22 de noviembre de 2025 | Saprissa 1-1 Herediano | Torneo Apertura

17 de septiembre de 2025 | Herediano 3-3 Saprissa | Torneo Apertura

14 de mayo de 2025 | Herediano 2-0 Saprissa | Torneo Clausura

11 de mayo de 2025 | Saprissa 4-0 Herediano | Torneo Clausura

