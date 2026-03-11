El calvario del América: una temporada marcada por lesiones clave

América se ve golpeado por múltiples lesiones en su plantilla, incluyendo a Malagón, Dávila y otros, que complican sus aspiraciones en la temporada

El Club América, dirigido por André Jardine, ha tenido que lidiar con una serie de lesiones que han mermado el rendimiento de la plantilla, lo que ha complicado las aspiraciones del equipo tanto en la Liga MX como en la Concachampions. Una de las situaciones más recientes que ha sacudido al América fue la del guardameta Luis Ángel Malagón, quien, en el primer tiempo del duelo de ida de los octavos de final ante el Philadelphia Union, salió en camilla y entre lágrimas, tras haberse lesionado el tobillo izquierdo en un intento por despejar el balón. Desde Claro Sports se pudo confirmar que habría sufrido una ruptura en el tendón de Aquiles, lo cual, de ser confirmado, pondría fin a su temporada y también a su sueño de estar en el Mundial con la selección mexicana.

Poco antes, Víctor Dávila también se sumó a la enfermería azulcrema, luego de sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el duelo de la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la derrota ante los Bravos de Juárez.

Otro caso en el presente torneo es el de Henry Martín, referente importante del América en el ataque, quien ha sido víctima de varias lesiones musculares que lo han mantenido fuera de acción en seis de los 10 partidos disputados en la Liga MX en 2026, además de perderse gran parte del Apertura 2025. Desde esguinces de rodilla hasta golpes severos, el delantero mexicano ha tenido que luchar contra las molestias físicas que le han impedido mantener la regularidad en su rendimiento.

De igual forma, Jardine no ha podido contar con Alejandro Zendejas al cien por ciento en la temporada, ya que las lesiones musculares también han estado presentes, obligando a que el jugador se pierda un gran número de partidos.

Además de las bajas ya mencionadas, el América ha tenido que enfrentar la reciente lesión de Isaías Violante, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. Este contratiempo lo mantendrá fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, dependiendo de su evolución.

Por si fuera poco, otro golpe importante fue la lesión del juvenil Dagoberto Espinoza a finales de 2025, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior. Este tipo de lesión requiere cirugía y un largo período de recuperación, por lo que deja a Espinoza fuera de acción por un largo tiempo. Espinoza ya se había ganado la titularidad por la banda derecha, una zona en la que ahora los azulcremas han sufrido para cubrir su baja.

Otros jugadores que también han pasado por la enfermería en la presente temporada son Israel Reyes, Jonathan dos Santos y Erick Sánchez, quienes se perdieron un par de encuentros en el campeonato.

Sin duda, el equipo de Jardine deberá encontrar una manera de superar este largo calvario para poder aspirar a los títulos que la afición espera.

