Doble Hoy No Circula por contingencia este 11 de marzo: ¿Qué autos descansan el miércoles?

Se activan restricciones y medidas preventivas por ozono en la CDMX y Edomex, con Doble Hoy No Circula

Hoy no circula 11 de marzo. Reuters

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de contingencia ambiental este 10 de marzo debido a los altos niveles de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, lo que ha provocado una calidad del aire muy mala en varias alcaldías de la CDMX y municipios cercanos. A raíz de esta situación, se implementarán medidas preventivas, como el Doble Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo, que restringirán la circulación de vehículos en la ciudad. Las autoridades hacen un llamado a la población para que tomen precauciones y sigan las recomendaciones para proteger su salud y reducir la exposición a la contaminación.

¿Por qué se activó la Contingencia Ambiental Fase 1 en CDMX y Edomex hoy 10 de marzo?

La Fase 1 de contingencia ambiental fue activada el 10 de marzo de 2026 debido a concentraciones máximas de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. A las 16:00 horas, se registraron niveles de ozono de hasta 159 ppb en la estación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en Naucalpan, Estado de México. Las condiciones meteorológicas, como el sistema anticiclónico y temperaturas de hasta 28°C, favorecieron la acumulación de ozono en la atmósfera, lo que generó la calidad del aire muy mala en varias alcaldías de la CDMX y municipios aledaños.

Se activa Doble Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo: ¿Qué autos descansan?

El miércoles 11 de marzo se activará el Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México debido a la contingencia ambiental. Esto significa que todos los vehículos con holograma 2, así como los de holograma 1 cuyo último dígito de la placa sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9, deberán suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas. Además, los vehículos con holograma 0 y 00, con engomado rojo y placas terminación 3 o 4, también tendrán restricción.

SE ACTIVA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/4vUDfPDqaN pic.twitter.com/r4h2OnWGKl — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 10, 2026

¿Qué carros sí circulan mañana? Estas son las excepciones

A pesar de las restricciones del Doble Hoy No Circula, existen excepciones. Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica o holograma tipo exento, podrán circular sin restricciones. Además, los vehículos con holograma 0 o 00 que cuenten con engomado diferente al color rojo y tengan placas terminación distinta a 3 o 4 también podrán circular. Los vehículos destinados a emergencias, como ambulancias o patrullas, también están exentos de la restricción.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los vehículos que no respeten el Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México pueden enfrentarse a multas económicas. La sanción por incumplir la restricción es de 1,792 pesos mexicanos. Además, el vehículo será remolcado y se le aplicarán los cargos adicionales correspondientes al proceso de retención y liberación.

¿A qué hora es el próximo informe de la Comisión Ambiental?

El próximo informe sobre la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México será emitido a las 18:00 horas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis continuará monitoreando la situación y brindará actualizaciones sobre la calidad del aire y las medidas adicionales que podrían tomarse en función de los niveles de contaminación.

Estas acciones buscan reducir la exposición de la población a los altos niveles de ozono y mitigar los efectos sobre la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Las autoridades recomiendan estar informados y seguir las recomendaciones de salud para evitar complicaciones.

TE PUEDE INTERESAR: