Adolfo Ríos se expresa sobre la lesión de Luis Malagón: “Es una situación delicada”

El ‘Arquero de Cristo’ le manda un mensaje de apoyo al meta de la Águilas y externa su deseo de que pueda asistir al Mundial 2026 con la selección mexicana

El exarquero espera que esta lesión no lo prive del mundial | Imago7

En el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions contra Philadelphia Union, el arquero Luis Ángel Malagón sufrió una lesión que generó preocupación tanto en su equipo como en los aficionados. Adolfo Ríos, exguardameta del América, expresó su preocupación por el estado físico de Malagón y analizó los posibles escenarios tras la lesión. Según Ríos, este tipo de lesiones, relacionadas con el tendón de Aquiles, pueden tener consecuencias graves.

“Después de ver el partido de América contra Filadelfia hay mucha preocupación por la lesión de Luis Ángel Malagón”, comenzó Ríos. El exfutbolista explicó que las lesiones en el tendón son complicadas de recuperar, especialmente porque los porteros, al momento de despejar el balón, necesitan apoyar con su pie izquierdo. Este apoyo, en el caso de la lesión de Malagón, podría haber sido el factor que desencadenó el dolor. “Es una situación que de una u otra forma llega a ser delicada”, añadió.

Ríos también hizo referencia a los posibles escenarios que podrían derivarse de la lesión de Malagón. “Uno, una molestia en el tendón que no es tan sencillo de recuperar, y la otra una ruptura del tendón de Aquiles”, indicó el exarquero. A pesar de la gravedad de la situación, Ríos señaló que espera que la lesión no sea tan severa y que se logren obtener más detalles después de los estudios médicos correspondientes.

El exguardameta subrayó la importancia de que Malagón se recupere para poder regresar a su equipo, el América, y también mencionó la relevancia de su recuperación de cara a la próxima convocatoria para el Mundial. “Esperemos que no sea esa (la ruptura del tendón de Aquiles), pero son situaciones delicadas“, afirmó Ríos, refiriéndose a las implicaciones que podría tener una lesión como esta para el futuro del jugador. “Vamos a esperar cuáles son los reportes después de los estudios y ver si él puede regresar primero a su equipo, a su portería en América y también ver si puede recuperarse para todo el tema mundialista“.

En un emotivo mensaje a Malagón, Ríos expresó su apoyo y solidaridad, especialmente en relación con la posibilidad de quedar fuera del Mundial. “Luis Ángel, a través de Claro Sport quiero mandarte un abrazo fuerte, un abrazo solidario. Sé lo que significa una lesión para quedar fuera de un mundial”, dijo el exfutbolista, quien entendió las dificultades que conlleva una situación así.

Ríos también ofreció palabras de aliento, resaltando la importancia de mantener la fe en momentos difíciles. “Nuestra fe es lo que nos mantiene”, comentó Ríos, y subrayó que, aunque no siempre se pueda comprender el motivo de las adversidades, estas situaciones tienen un propósito. “Sabemos que hay un propósito y ese propósito tiene un aprendizaje. Tiene un sacrificio también, pero tendrá su recompensa”, agregó.

El mensaje de Ríos también estuvo lleno de esperanza, asegurando que Malagón, como persona de fe, encontraría la serenidad y la paz necesarias durante el proceso de recuperación. “Te mando un abrazo fuerte, Luis Ángel. Cuídate, que Dios te bendiga”, concluyó Ríos, enviando sus mejores deseos al portero del América.

A medida que se esperan más detalles sobre el estado de salud de Malagón, la preocupación por su regreso a las canchas y su participación en el Mundial sigue siendo un tema relevante. Los aficionados del América y del fútbol mexicano en general, esperan que Malagón pueda superar esta lesión y continuar su carrera con éxito.

