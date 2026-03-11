Costa Rica vs Guatemala por las Clasificatorias Concacaf W: día y horario confirmado

El conjunto dirigido por Karla Amaya ganó sus tres partidos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación.

La selección femenina de Guatemala ya conoce los detalles de su próximo compromiso en las Clasificatorias Concacaf W. El organismo regional confirmó el calendario de la última ventana de partidos y el enfrentamiento ante Costa Rica será clave para definir al equipo que avanzará desde el Grupo C hacia la siguiente etapa del torneo.

Esta competencia forma parte del camino hacia el Campeonato Concacaf W 2026. En esta fase participan 29 selecciones de la región que buscan asegurar uno de los seis cupos disponibles para el torneo final. Estados Unidos y Canadá no participan en esta ronda porque ya cuentan con clasificación directa.

Guatemala se jugará la clasificación ante Costa Rica

El duelo entre Costa Rica y Guatemala está programado para el sábado 18 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Estadio Nacional de San José. El encuentro cerrará la actividad del Grupo C y será determinante para conocer qué selección avanzará al campeonato regional.

El equipo guatemalteco ha tenido un desempeño sólido en sus primeras presentaciones. El conjunto dirigido por Karla Amaya ganó sus tres partidos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación antes de disputar la última jornada.

En el inicio del grupo, Guatemala consiguió una victoria 4-1 frente a Bermudas. Luego amplió su buen momento con un triunfo 6-0 ante Granada en condición de local. En su partido más reciente logró una amplia goleada 13-0 contra Islas Caimán.

Gracias a estos resultados, la Azul y Blanco suma nueve puntos y cuenta con una diferencia de goles de +22. Ese rendimiento le permite llegar al último partido con ventaja en la tabla del grupo.

¿Cómo es la clasificación al Mundial?

Costa Rica aparece como el rival directo en la disputa por el primer puesto. El enfrentamiento en San José definirá al equipo que se quedará con la clasificación hacia la siguiente fase del proceso regional.

Las selecciones que ganen sus respectivos grupos obtendrán el boleto al Campeonato Concacaf W 2026. En ese torneo se unirán a Estados Unidos y Canadá para completar un cuadro de ocho participantes.

El campeonato final tendrá relevancia internacional, ya que formará parte del camino de la confederación hacia dos competencias importantes: la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese contexto, Guatemala buscará cerrar la fase de grupos con un resultado que le permita seguir avanzando en el proceso clasificatorio.

