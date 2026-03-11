Boletos Pumas vs Cruz Azul Liga MX 2026: precios por sección, disponibilidad y dónde comprarlos

El encuentro entre felinos y cementeros se robará los reflectores en el próximo fin de semana. Duelo en la parte alta del Clausura 2026

El Clásico Capitalino entre Pumas y Cruz Azul se perfila como uno de los partidos más esperados de la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. Con una histórica rivalidad entre ambos equipos, el duelo promete ser un enfrentamiento cargado de emoción y pasión, donde ambos buscan mantener su buen paso en el torneo. El sábado 14 de marzo a las 21:00 horas, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario de este vibrante encuentro. Si deseas asistir al partido, aquí te presentamos los precios por sección y los detalles sobre cómo adquirir tus boletos.

¿Cuándo y dónde se juega el clásico Pumas vs Cruz Azul de la jornada 11 de Liga MX?

El Pumas vs Cruz Azul se jugará el próximo sábado 14 de marzo de 2026, a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mexicano. Este duelo enfrenta a dos de los equipos más populares de la Ciudad de México, conocido por su gran rivalidad en la liga, que siempre genera mucha emoción entre los aficionados.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Pumas vs Cruz Azul? Lista de precios, por sección

Los precios de los boletos para este Clásico Capitalino varían dependiendo de la sección del estadio. A continuación, te detallamos los costos:

Cabecera Norte: $270

Cabecera Sur: $420

Pebetero: $430

Planta Baja: $510

Palomar: $580

Palomar Goya: $63

Platea: $930

Palco: $930

Estos precios no incluyen los cargos por servicio, que se agregan al momento de la compra, por lo que es importante tenerlo en cuenta al momento de realizar la adquisición.

¿Qué disponibilidad hay y dónde comprar boletos para el clásico capitalino?

Los boletos para el Pumas vs Cruz Azul están disponibles a través de Ticketmaster. Esta plataforma ofrece una opción cómoda para comprar entradas de manera en línea. Los aficionados pueden elegir entre diferentes secciones del estadio, aunque la disponibilidad puede variar según la demanda, especialmente en zonas como la Platea y Palco, que suelen agotarse más rápido debido a la alta demanda.

¿Por qué le llaman Clásico de la “obsesión” al Pumas vs Cruz Azul? Esto sabemos

El término “Clásico de la obsesión” ha sido adoptado principalmente por los aficionados de Pumas, quienes lo utilizan para describir la intensa rivalidad que ha crecido entre ambos equipos, especialmente desde que Cruz Azul ha sido derrotado en momentos cruciales por los universitarios. La denominación se popularizó después del recordado encuentro de las semifinales del Guard1anes 2020, cuando Pumas logró una remontada histórica ante Cruz Azul, ganando 4-0 y avanzando a la final. Este resultado dejó una marca profunda en la afición cementera, que desde entonces busca revancha contra los felinos.

Aunque el encuentro aún no cuenta con la misma tradición que otros clásicos consolidados como el Chivas vs Atlas o el Cruz Azul vs América, cada vez más aficionados, incluso de Cruz Azul, aceptan la existencia de esta rivalidad. La confrontación entre ambos equipos, considerados dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano, ha ido ganando relevancia, y se ha convertido en un tema de conversación constante entre las aficiones. Así, aunque el “Clásico de la obsesión” no tiene una historia tan larga como otros enfrentamientos de la liga, su intensidad y la pasión con la que se vive, le han permitido colarse en el corazón de los seguidores.

