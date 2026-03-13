“Alajuelense debería regalar el partido contra Pérez Zeledón”

El equipo jugará ante Pérez Zeledón con la cabeza en Los Angeles.

Alajuelense jugará ante Los Angeles el partido del año. (Alajuelense Facebook)

Por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, el equipo de Alajuelense recibe este viernes 13 de marzo en su estadio al Pérez Zeledón. Si bien, en cualquier escenario diferente al actual, el local sería ampliamente favorito a quedarse con la victoria, hay quienes sostienen que deberían entregar el partido teniendo en cuenta que el martes se juega el desafío del año ante Los Angeles FC por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Luego de la igualdad 1-1 conseguida en el partido de ida, la espectativa de Alajuelense se transformó y con ello el gran objetivo del club, que es llegar a cuartos de final de la competencia internacional de clubes más importante de esta parte del continente. Es por ello que muchos de los aficionados del equipo creen que Oscar Ramírez debería poner a todo el equipo suplente ante Pérez Zeledón, y no arriesgar a habituales titulares.

Teniendo en cuenta de que falta mucho torneo Clausura por delante, y el equipo marcha en competencia por ser uno de los cuatro que clasifique a la siguiente ronda, todo indica que Ramírez dispondrá de una formación meramente alterna. Si bien el equipo, por su grandeza y jerarquía siempre compite, no sería raro que ante los rivales de turno se les escape la victoria ya que la cabeza está claramente en otro lado.

Ocurre además que las últimas semanas han sido muy exigentes para Alajuelense en términos de calendario, por eso será menester dosificar. La cuestión física pasar a ser prioridad y es por eso que Ramírez pensará en al menos ocho variantes, repitiendo a varios que jugaron y vencieron a San Carlos por la última jornada, lo que les permitió llegar a 15 puntos y ser 5°.

El exigente calendario de Alajuelense en 2026

Uno de los factores que explica el desgaste del equipo es la gran cantidad de partidos que ha disputado desde el inicio del año entre la Liga Nacional de Costa Rica, Copa Costa Rica y la Copa de Campeones de Concacaf. En pocas semanas, el conjunto manudo ha tenido que afrontar encuentros decisivos tanto en el torneo local como en el plano internacional, además de largos viajes entre compromisos.

Fueron cuatro partidos a lo largo de los últimos 13 días, con viajes en el medio y por ende un desgaste inusual que incluye Torneo Clausura, Copa Costa Rica y Copa de Campeones de la Concacaf 2026, una verdadera maratón de partidos para el equipo, de los que ganó dos, peridó uno e igualó el restantes, precisamente frente a los de Los Angeles FC.

A continuación, repasamos todos los partidos que ha disputado Alajuelense en lo que va del 2026:

15 de enero de 2026 | Alajuelense 2-2 Liberia | Fecha 1 Torneo Clausura 2026

| Fecha 1 Torneo Clausura 2026 18 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense | Fecha 2 Torneo Clausura 2026

| Fecha 2 Torneo Clausura 2026 21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Fecha 3 Torneo Clausura 2026

| Fecha 3 Torneo Clausura 2026 24 de enero de 2026 | Alajuelense 1-0 San Carlos | Fecha 4 Torneo Clausura 2026

| Fecha 4 Torneo Clausura 2026 27 de enero de 2026 | Guadalupe 1-3 Alajuelense | Fecha 5 Torneo Clausura 2026

| Fecha 5 Torneo Clausura 2026 3 de febrero de 2026 | Alajuelense 0-1 Liberia | Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (ida)

| Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (ida) 7 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-1 Herediano | Fecha 6 Torneo Clausura 2026

| Fecha 6 Torneo Clausura 2026 10 de febrero de 2026 | Liberia 3-1 Alajuelense | Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (vuelta)

| Copa Costa Rica 2026 · Cuartos de final (vuelta) 15 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-2 Sporting FC | Fecha 7 Torneo Clausura 2026

| Fecha 7 Torneo Clausura 2026 21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Fecha 8 Torneo Clausura 2026

| Fecha 8 Torneo Clausura 2026 28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Fecha 9 Torneo Clausura 2026

| Fecha 9 Torneo Clausura 2026 3 de marzo de 2026 | Alajuelense 2-0 Cartaginés | Fecha 10 Torneo Clausura 2026

| Fecha 10 Torneo Clausura 2026 7 de marzo de 2026 | San Carlos 0-2 Alajuelense | Fecha 11 Torneo Clausura 2026

| Fecha 11 Torneo Clausura 2026 11 de marzo de 2026 | LAFC 1-1 Alajuelense | Concachampions 2026 · Octavos de final (ida)

