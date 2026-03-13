Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Charlotte vs Inter Miami

Messi lidera al Inter Miami ante Charlotte FC en la jornada 4 de la MLS 2026; conoce el horario, transmisión y dónde seguir el minuto a minuto

La temporada 2026 de la Major League Soccer continúa con uno de los partidos más atractivos de la jornada 4, cuando Charlotte FC reciba al Inter Miami de Lionel Messi en el Bank of America Stadium. El encuentro enfrenta a dos equipos que buscan consolidarse en la Conferencia Este durante las primeras semanas del campeonato.

El equipo de Florida llega impulsado por un buen momento en la liga y con su capitán argentino como principal referencia ofensiva. Del otro lado, la escuadra local intentará aprovechar su condición de local y el desgaste de su rival, que empató 0-0 ante Nashville en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf a media semana.

Con esos factores en juego, y sabiendo que Miami disputará la vuelta pocos días después, los locales buscarán repetir el resultado del último enfrentamiento entre ambos, cuando se impusieron con claridad en este mismo escenario.

Charlotte FC vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre Charlotte FC y Las Garzas se disputará el sábado 14 de marzo de 2026 en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, como parte de la jornada 4 de la temporada regular de la MLS 2026. En México (CDMX), el encuentro comenzará a las 17:30 horas.

La transmisión oficial del partido estará disponible en streaming a través de MLS Season Pass en Apple TV, plataforma que posee los derechos globales de la liga estadounidense. Además, el minuto a minuto, las jugadas clave y el seguimiento en vivo del partido podrán consultarse a través de Claro Sports, con cobertura digital durante todo el encuentro.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Charlotte FC?

El Inter Miami llega con buen ritmo tras sumar dos victorias consecutivas en la MLS 2026. Primero protagonizó una remontada 4-2 ante Orlando City, encuentro en el que Lionel Messi marcó un doblete, y posteriormente venció 2-1 a D.C. United. Estos resultados lo mantienen bien posicionado en la pelea dentro de la Conferencia Este.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano también ha tenido actividad reciente en la Concacaf Champions Cup, donde empató 0-0 ante Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final. Ese calendario apretado obliga al cuerpo técnico a gestionar cuidadosamente la carga física de su plantilla.

Por su parte, Charlotte FC llega motivado tras vencer 3-1 a Austin FC en la jornada anterior. El gran protagonista de ese encuentro fue el mediocampista español Pep Biel, quien marcó dos goles y se consolidó como una de las figuras del partido.

Además, el antecedente más reciente entre ambos equipos favorece al club de Carolina del Norte. En el duelo disputado en 2025 en este mismo estadio, Charlotte se impuso 3-0 al Inter Miami, un resultado que intentará repetir frente a su afición.

MLS 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

De acuerdo con las cuotas publicadas por Caliente.mx, el cuadro de Leo Messi parte como ligero favorito para llevarse el triunfo en este partido de la MLS. Las probabilidades para el encuentro son las siguientes:

Charlotte FC: +230

Empate: +295

Inter Miami: -103

El escenario apunta a un duelo equilibrado en la Conferencia Este, con un Charlotte que buscará imponer condiciones en casa y un Inter Miami que intentará extender su buen momento en la MLS con su máxima figura al frente del ataque.

