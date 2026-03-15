Highlights del 14 de marzo: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La mejor actividad de la justa invernal la podrás disfrutar a través de Claro Sports y toda nuestra multiplataforma

Un día más de actividad dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegó a su fin. Este 14 de marzo el paraesquí alpino y el paraesquí croos country volvió a dar de qué hablar al entregar medallas en las pruebas femenil y en la prueba por relevos, respectivamente. Además tuvimos los primeros partidos clasificatorios en para hockey; y cerramos la jornada con la pelea por la medalla de oro entre China y Canadá dentro del curling en silla de ruedas.

TE PUEDE INTERESAR: