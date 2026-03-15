Herediano vs Liberia en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

El líder quiere volver al triunfo para mantenerse en la cima del Clausura.

Herediano Liberia, transmisión en vivo Liga Costa Rica | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Herediano vs Liberia!!! Herediano y Liberia se enfrentan en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido que puede ser clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del campeonato. El Team florense llega como líder del torneo y buscará reafirmar su condición de candidato al título, mientras que Liberia intentará continuar con la mejoría mostrada en las últimas jornadas para seguir escalando posiciones.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto del partido en vivo entre Herediano y Liberia, con todas las incidencias del encuentro. Aquí encontrarás la actualización permanente con goles, tarjetas, sustituciones y las jugadas más importantes del partido, para no perder ningún detalle de este compromiso del Clausura 2026 del fútbol costarricense.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Herediano vs Liberia hoy sábado 14 de marzo de 2026?

El encuentro entre Herediano y Liberia está programado para el sábado 14 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Alvarado. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs Liberia para la jornada 12, al momento

Ni Herediano ni Liberia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y José Saturnino Cardozo no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano: equipo a confirmar.

Liberia: equipo a confirmar.

Antecedentes del Herediano vs Liberia y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Liberia:

25 de enero de 2026 | Liberia 1-0 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Liberia 1-0 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de agosto de 2025 | Herediano 1-0 Liberia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 11 de abril de 2024 | Liberia 0-1 Herediano | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 8 de febrero de 2025 | Herediano 2-1 Liberia | Torneo Clausura 2025

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