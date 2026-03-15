Rotondi enciende alarmas en Cruz Azul tras salir lesionado ante Pumas

Fue tras un pase en el primer tiempo cuando externó molestias en la pierna izquierda

El elemento celeste salió de cambio en el primer tiempo | Imago7

Cruz Azul vivió un momento de preocupación durante el partido frente a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, luego de que Rodolfo Rotondi abandonara el campo en la primera parte tras resentirse de la pierna izquierda. El defensor no pudo continuar en el encuentro y tuvo que ser sustituido antes de la media hora de juego.

La jugada ocurrió al minuto 27, cuando Rotondi cedió el balón a José Paradela en salida. Después del pase, el jugador argentino mostró molestias y se dejó caer sobre el césped. De inmediato ingresó el cuerpo médico para revisar la situación mientras el partido se detenía.

Tras algunos momentos de evaluación, el cuerpo técnico tomó la decisión de retirar al futbolista del campo para evitar complicaciones. Jorge Rodarte ingresó al minuto 30 para ocupar su lugar en la defensa del conjunto cementero.

A pesar de la salida del defensor, Cruz Azul logró reaccionar en el cierre de la primera mitad. El equipo consiguió marcar dos goles antes del descanso, lo que permitió que el cuadro celeste se fuera al vestidor con ventaja en el marcador frente a Pumas.

El movimiento obligado no alteró el funcionamiento del equipo en el resto del primer tiempo. La escuadra dirigida desde el banquillo mantuvo presencia ofensiva y logró capitalizar las oportunidades generadas tras la sustitución.

En medio de la preocupación por Rotondi, Cruz Azul también recibió una noticia positiva. Kevin Mier reapareció con el primer equipo, esta vez en el banco de suplentes, luego de la lesión que sufrió en el partido contra Pumas durante el Apertura 2025. Su regreso representa una alternativa para la portería en los próximos encuentros.

TE PUEDE INTERESAR: