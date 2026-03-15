Cruz AzulPumas UNAM

Pumas saca un empate de oro con un hombre menos ante Cruz Azul

Publicado por Guillermo Herrera

Los felinos rescataron un valioso empate 2-2 ante los cementeros en el Estadio Olímpico Universitario

Clausura 2026
Los universitarios vinieron de atrás pese a la desventaja numérica | Imago7

En un duelo lleno de emociones y polémica, Pumas logró sacar un valioso empate 2-2 contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la jornada 11 del Clausura 2026. El partido estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas, jugadas individuales brillantes y una gran actuación defensiva, especialmente en los minutos finales, cuando los universitarios jugaron con un hombre menos.

Cruz Azul comenzó con fuerza, tomando la ventaja en el marcador con un gol de Nicolás Ibañez al minuto 35, quien aprovechó un tiro de esquina y un recentro de Willer Ditta. Los cementeros parecían tener el control del partido, y para muchos, la victoria estaba a su alcance.

Al 43′, Charly Rodríguez aumentó la ventaja de la Máquina con asistencia de Jeremy Márquez; luego de que con su talento, Paradela desbordara a la defensa de Pumas, dejando su huella en el marcador con una jugada magistral.

Para el minuto 61 llegó una acción controversial que al final se decretó como penal para los locales, Juninho se encargó de recortar distancias para los felinos, tras un magistral cobro que pasó entre los brazos de Gudiño. El gol avivó a los locales y metió a la afición en el partido, que comenzaba a ver cómo su equipo mostraba la garra.

Sin embargo, el panorama se complicó para Pumas cuando Nathan Silva fue expulsado al minuto 67, luego de recibir una doble amarilla por una falta peligrosa. El equipo de Ciudad Universitaria se quedó con 10 jugadores, pero no se rindió, resistiendo la presión de Cruz Azul, que ya estaba obligado a buscar el gol de la victoria.

Pumas igualó las acciones al minuto 75, cuando Willer Ditta terminó marcando un autogol tras una acción que inicialmente parecía haber sido una jugada de Uriel Antuna. El balón llegó a la portería de Cruz Azul de manera involuntaria, igualando el marcador a 2-2 y causando gran sorpresa en ambos equipos. La acción, aunque desafortunada para Ditta, le dio nueva vida al equipo de Juárez.

La tensión aumentó con el paso de los minutos, y en la recta final, Keylor Navas tuvo que intervenir con una atajada monumental, sacando un cabezazo de Amaury García en los últimos instantes del partido. El arquero costarricense se convirtió en la figura clave, salvando el punto para los universitarios y demostrando su calidad en momentos cruciales. A pesar del cansancio y la desventaja numérica, Pumas logró mantener el empate ante Cruz Azul, que no logró concretar sus oportunidades en los minutos finales.

Te puede interesar:

Pumas vs Cruz Azul: resumen, goles y resultado de la jornada 11 de Liga MX 2026

Liga MX

Pumas vs Cruz Azul: resumen, goles y resultado de la jornada 11 de Liga MX 2026

Rotondi enciende alarmas en Cruz Azul tras salir lesionado ante Pumas

Liga MX

Rotondi enciende alarmas en Cruz Azul tras salir lesionado ante Pumas

Hormiga González mira a los ojos a Lamine Yamal en esta estadística

Liga MX

Hormiga González mira a los ojos a Lamine Yamal en esta estadística

Minuto a minuto