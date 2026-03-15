Pumas saca un empate de oro con un hombre menos ante Cruz Azul

Los felinos rescataron un valioso empate 2-2 ante los cementeros en el Estadio Olímpico Universitario

Los universitarios vinieron de atrás pese a la desventaja numérica | Imago7

En un duelo lleno de emociones y polémica, Pumas logró sacar un valioso empate 2-2 contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la jornada 11 del Clausura 2026. El partido estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas, jugadas individuales brillantes y una gran actuación defensiva, especialmente en los minutos finales, cuando los universitarios jugaron con un hombre menos.

Cruz Azul comenzó con fuerza, tomando la ventaja en el marcador con un gol de Nicolás Ibañez al minuto 35, quien aprovechó un tiro de esquina y un recentro de Willer Ditta. Los cementeros parecían tener el control del partido, y para muchos, la victoria estaba a su alcance.

Al 43′, Charly Rodríguez aumentó la ventaja de la Máquina con asistencia de Jeremy Márquez; luego de que con su talento, Paradela desbordara a la defensa de Pumas, dejando su huella en el marcador con una jugada magistral.

🤩 ¡GOLAZO DE CRUZ AZUL! ¡Pita, pita, Maquinita! 🚂⚽⚽ Charly Rodríguez la mandó a guardar y ojito con su festejo 😬😬



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Para el minuto 61 llegó una acción controversial que al final se decretó como penal para los locales, Juninho se encargó de recortar distancias para los felinos, tras un magistral cobro que pasó entre los brazos de Gudiño. El gol avivó a los locales y metió a la afición en el partido, que comenzaba a ver cómo su equipo mostraba la garra.

¡GOOOOOL DE LOS PUMAS! 🤩🤩 Se marcó penal para los Universitarios y Juninho no falló la pena máxima ⚽🔥



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Sin embargo, el panorama se complicó para Pumas cuando Nathan Silva fue expulsado al minuto 67, luego de recibir una doble amarilla por una falta peligrosa. El equipo de Ciudad Universitaria se quedó con 10 jugadores, pero no se rindió, resistiendo la presión de Cruz Azul, que ya estaba obligado a buscar el gol de la victoria.

Pumas igualó las acciones al minuto 75, cuando Willer Ditta terminó marcando un autogol tras una acción que inicialmente parecía haber sido una jugada de Uriel Antuna. El balón llegó a la portería de Cruz Azul de manera involuntaria, igualando el marcador a 2-2 y causando gran sorpresa en ambos equipos. La acción, aunque desafortunada para Ditta, le dio nueva vida al equipo de Juárez.

La tensión aumentó con el paso de los minutos, y en la recta final, Keylor Navas tuvo que intervenir con una atajada monumental, sacando un cabezazo de Amaury García en los últimos instantes del partido. El arquero costarricense se convirtió en la figura clave, salvando el punto para los universitarios y demostrando su calidad en momentos cruciales. A pesar del cansancio y la desventaja numérica, Pumas logró mantener el empate ante Cruz Azul, que no logró concretar sus oportunidades en los minutos finales.

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