Highlights de esquí alpino en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: Resultados del slalom gigante varonil

Johannes Aigner, Arthur Bauchet y René De Silvestro conquistan el slalom gigante varonil del para esquí alpino en Milano Cortina 2026

El Tofane Alpine Skiing Center recibió a los mejores atletas paralímpicos para la disputa del slalom gigante varonil en Milano Cortina 2026. Revive los mejores momentos de la competencia, que entregó tres medallas de oro tras una jornada de máxima intensidad y emoción en el arranque de la jornada técnica de los Juegos.

En la categoría de discapacidad visual, Johannes Aigner volvió a demostrar su dominio. El austriaco aseguró la presea dorada con un tiempo acumulado de 2:07.83 para colgarse su quinto oro paralímpico, tercero de estos Juegos, y recuperar la hegemonía en su división, luego de haber sido sorprendido en el combinado, donde aun así subió al podio con la medalla de bronce. Giacomo Bertagnoli, el italiano más decorado en la historia de los Juegos Paralímpicos, que venció a Aigner hace un par de días, le dio la plata al país anfitrión, mientras que el bronce fue para Michal Golas de Polonia.

En la categoría de pie, la rivalidad entre Arthur Bauchet y Robin Cuche regaló otro emocionante capítulo en la nieve de Tofane. El francés, Bauchet, venció por casi dos segundos al suizo para asegurar la presea dorada, su segunda en Milano Cortina, luego de conquistar el combinado. Cuche, de Suiza, se llevó la plata para sumar su tercera presea paralímpica, mientras que el ruso Aleksei Bugaev aseguró su segundo bronce de la justa y el séptimo metal de su carrera.

Finalmente, en la categoría de sentados, René De Silvestro rompió la hegemonía de Jeroen Kampschreur y Jesper Pedersen. El italiano hizo valer la localía y, tras recibir la plata en el supercombinado, se consolidó como el gran favorito de las pruebas técnicas con su primera medalla de oro paralímpica y el cuarto podio de su carrera. Niels de Langen se hizo con la plata y Pedersen se quedó con el bronce, aumentando su cosecha paralímpica a nueve.

Tras la actividad de medallas, y con el slalom aún por disputarse, Austria es líder absoluto en el para esquí alpino con seis oros. Sin embargo, Italia ha sumado la misma cantidad de preseas gracias a sus siete platas, aunque con solo la mitad de campeonatos. Suecia ocupa la tercera posición con solo cuatro medallas, pero tres de oro, gracias a los cuatro podios de su máxima figura paralímpica, Ebba Aarsjoe.

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