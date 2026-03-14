Atlético Nacional vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Siga las emociones del cotejo que cierra las emociones del FPC, este viernes 13 de febrero.

Atlético Nacional vs Llaneros, en vivo la Liga BetPlay | Claro Sports

Todas las miradas se centran en el Atanasio Girardot de Medellín. Para cerrar un “viernes 13” con fútbol, Atlético Nacional busca reconciliarse con su público y conquistar su tercera victoria al hilo frente a Llaneros de Villavicencio. El ‘Verdolaga’, dolido por su eliminación en Sudamericana, espera pisar el acelerador y luchar por el título de Liga.

Horario del partido Atlético Nacional vs Llaneros hoy, 13 de marzo del 2026

Este duelo, válido por la fecha 11, tendrá su pitazo inicial sobre las 8:30 de la noche (hora COL), esto con el arbitraje del nariñense Jhonatan Ortiz.

Alineaciones de Atlético Nacional vs Llaneros para la fecha 11, al momento

Así forma Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Así forma Llaneros: Miguel Ortega; Juan David Pertuz, Alejandro Moralez, Francisco Meza, Jimmy Medranda; Kevin Rincón, Juan José Ramírez, Kelvin Osorio; Jhon Vásquez, Jhonnier Blanco y Carlos Barreiro. DT: José Luis García.

¿Quién transmite en vivo el Atlético Nacional vs Llaneros y dónde mirar en TV y streaming?

El canal de Win+ Fútbol, así como la plataforma de streaming Win Play, transmitirán las emociones del compromiso.

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