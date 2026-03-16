¡México brilla en ciclismo! Said Cisneros queda segundo en el Tour de Antalya y se corona en la montaña

El de Aguascalientes fue segundo en la etapa reina del Tour de Antalya y cerró como subcampeón de la carrera, además de ganar la clasificación de montaña

Una nueva actuación destacada para el ciclismo azteca | @COM_Mexico

Said Cisneros firmó una actuación que vuelve a poner al ciclismo mexicano en la conversación internacional. El pedalista de Aguascalientes terminó segundo en la clasificación general del Tour de Antalya 2026, una carrera UCI 2.2 disputada del 12 al 15 de marzo en Turquía, y quedó apenas a 22 segundos del brasileño Henrique Bravo, su compañero en el Soudal Quick-Step Devo Team, estructura que además se llevó la clasificación por equipos.

La carrera quedó marcada por la tercera etapa. La jornada montañosa con final en Saklikent fue presentada como la ‘etapa reina’ y terminó siendo decisiva para la general. En ese recorrido de 85.8 kilómetros, Bravo se llevó la victoria de etapa y Cisneros fue segundo, resultado que dejó acomodada la pelea por el título antes del cierre dominical en Antalya.

El dato más potente para México no fue solo el podio absoluto, sino la forma en que Cisneros sostuvo su rendimiento durante toda la semana. Fue segundo en la etapa 3 y segundo en la general final, solo por detrás de Bravo y por delante del argentino Eduardo Sepúlveda. No fue una aparición aislada; fue una carrera completa, seria y competitiva.

A ese subcampeonato general se sumó otro golpe de autoridad: Said Cisneros conquistó la clasificación de montaña. El mexicano terminó como mejor escalador del Tour de Antalya, superando incluso al propio Bravo en ese apartado, con lo que confirmó el perfil que más ilusión genera alrededor de su desarrollo: un corredor capaz de marcar diferencias cuando la carretera se empina.

Lo conseguido en Turquía cobra todavía más valor cuando se mira el momento de su carrera. Cisneros, nacido el 23 de abril de 2007 en Aguascalientes, disputa en 2026 su primera temporada con el Soudal Quick-Step Devo Team, después de llamar la atención como junior y de ser fichado por la estructura de desarrollo del conjunto belga, uno de los programas de formación más observados del pelotón internacional.

Su irrupción no nació de la nada. Antes de llegar al calendario europeo sub 23, Cisneros ya había dejado señales claras de su nivel con una actuación destacada en el Mundial de Ruta de Kigali 2025, donde fue el latinoamericano mejor colocado en la prueba junior, y ese rendimiento terminó por abrirle la puerta del proyecto Quick-Step. Hoy, ese fichaje ya empieza a traducirse en resultados concretos.

El contexto del Tour de Antalya también ayuda a dimensionar la noticia. La UCI registra esta competencia dentro de su calendario 2026 como una prueba 2.2 de cuatro etapas, y medios turcos reportaron una participación de 23 equipos y 134 ciclistas. En ese escenario, Cisneros no solo resistió el ritmo internacional, sino que se convirtió en uno de los nombres propios de toda la semana, con un doble premio: podio general y jersey de montaña.

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