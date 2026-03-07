Aigner, Cuche y Pedersen se adueñan del oro en el descenso paralímpico

Los para atletas brillan en lo más alto del podio en las tres categorías del descenso paralímpico de Milano Cortina 2026

Aigner, Cuche y Pedersen brillan en el descenso del esquí alpino. | Reuters

Johannes Aigner sigue agrandando su legado, al colgarse la medalla de oro en el esquí alpino, en la prueba de descenso varonil VI de los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026, tras firmar un tiempo de 1:16.08 en el Centro de esquí alpino de Tofane. El austriaco, acompañado por su guía Nico Haberl, marcó la mejor bajada de la jornada en la categoría para atletas con discapacidad visual.

Aigner llegó a Milano Cortina como el referente absoluto de la categoría visual varonil. Y es que, en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022, protagonizó una espectacular al subir al podio en las cinco disciplinas del programa, conquistando el oro en downhill y en slalom gigante. Hoy, en Milano Cortina confirma su calidad de estrella.

La segunda posición fue para Canadá con Kalle Ericsson, guiado por Sierra Smith, quien detuvo el cronómetro en 1:18.33 para terminar a 2.25 segundos del primer lugar. El podio lo completó Italia con Giacomo Bertagnolli y su guía Andrea Ravelli, con registro de 1:18.64, a 2.56 del ganador, en una competencia que abrió el programa de descenso en la sede paralímpica de Cortina d’Ampezzo.

Con este resultado, Aigner volvió a responder a las expectativas que lo colocaban entre los nombres a seguir en el para esquí alpino de Milano Cortina 2026. El austriaco llegó a Italia respaldado por su historial en Beijing 2022 y cumplió con las expectativas, al volver a subir a lo más alto del podio en una de las pruebas de velocidad más exigentes del programa.

Robin Cuche le da el oro a Suiza

Robin Cuche se quedó con la medalla de oro en el esquí alpino de los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026, al imponerse en la prueba de descenso varonil de pie con un tiempo de 1:17.79. El suizo firmó la mejor bajada de la competencia y subió a lo más alto del podio en una de las pruebas de velocidad más exigentes del programa paralímpico, en una jornada clave para el para esquí alpino en Italia.

La medalla de plata fue para el francés Arthur Bauchet, quien registró 1:18.40 y terminó a 0.61 segundos del primer lugar. El bronce quedó en manos de Aleksei Bugaev, con tiempo de 1:18.94, a 1.15 de Cuche. De esta forma, el suizo marcó diferencia desde su recorrido y sostuvo la ventaja suficiente para asegurar el oro en la clasificación masculina de descenso.

El triunfo de Robin Cuche confirma el crecimiento del esquiador suizo en la escena internacional, luego de llegar a Milano Cortina 2026 como uno de los nombres a seguir en la categoría de pie. Antes de estos Juegos, el Comité Paralímpico Internacional ya lo colocaba entre los aspirantes importantes, al recordar que terminó subcampeón de la clasificación general 2024-2025 y ganó la plata en el slalom del Campeonato Mundial de Maribor 2025.

Jesper Pedersen, en modo leyenda

Jesper Pedersen volvió a marcar diferencia en el para esquí alpino y conquistó la medalla de oro en el descenso sentado varonil de los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026. El noruego se impuso con un tiempo de 1:18.14 y abrió su participación en Italia con otra actuación de alto nivel, esta vez en una de las pruebas de velocidad más exigentes del programa.

La medalla de plata fue para el neerlandés Niels de Langen, quien cruzó la meta en 1:19.24, a 1.10 segundos del campeón. El podio lo completó el canadiense Kurt Oatway con 1:19.42, a 1.28 de Pedersen, en una jornada que confirmó el peso del noruego dentro de la categoría sentada.

El resultado no hizo más que reforzar el lugar de Jesper Pedersen como una de las grandes figuras del esquí alpino paralímpico. En Beijing 2022 firmó una actuación histórica al ganar cuatro medallas de oro y una plata, para cerrar aquella edición como el atleta paralímpico más exitoso de esos Juegos.

Pedersen llegó a Milano Cortina 2026 como uno de los nombres a seguir en el para esquí alpino, luego de que el propio movimiento paralímpico lo señalara entre los favoritos por su dominio reciente en la categoría sentada. Su oro en el descenso confirma esa etiqueta y lo coloca otra vez como referencia de la disciplina en el arranque de la justa invernal.

