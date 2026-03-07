Arly Velásquez no se rinde y mantiene viva la ilusión en Milano Cortina 2026

El mexicano tiene plena confianza de que mejorará su accionar en las siguientes pruebas de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Arly Velásquez abrió su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con un resultado que no esperaba, luego de no poder completar la final del para esquí alpino en la modalidad de descenso varonil, sin embargo, no pierde la ilusión. El mexicano sufrió una caída en el Tofane Alpine Skiing Centre, en Cortina d’Ampezzo, durante su intento por superar la primera curva del recorrido, en una jornada que marcó además su quinta aparición en una justa paralímpica invernal.

Tras la prueba, el paratleta explicó que las condiciones de la pista influyeron en el desarrollo de su recorrido. “No era lo que tenía en la mente, pero las condiciones también, ya a la una de la tarde, al menos 13 grados centígrados. No había nieve dura que te sujetara la curva como para ir rápido para un downhill con curvas cerradas y, pues bueno, fue lo que fue. Así es esto del ski, pero bueno, es la primera”, declaró en palabras difundidas por la federación mexicana de esquí, a través de las redes sociales.

El incidente se presentó cuando su monoesquí quedó atascado en una irregularidad de la nieve, situación que derivó en la caída. A pesar del golpe, Velásquez no presentó lesiones aparentes y pudo retirarse sin complicaciones, un punto relevante de cara a las dos competencias que aún tiene por delante en el programa del para esquí alpino de Milano Cortina 2026.

Lejos de dejarse vencer por ese primer resultado, el mexicano dejó claro que mantiene la confianza en lo que viene. “En esta ocasión venimos por tres y tengo grandes expectativas para las otras dos. Seguimos preparándonos por acá y gracias por acompañarnos. De verdad, se siente muy bien toda esa energía. Así que gracias, de verdad”, señaló el atleta, quien todavía tiene margen para buscar una mejor actuación en territorio italiano.

Velásquez aún tiene pendientes la final del supergigante sentado varonil y el slalom gigante sentado varonil, prueba que se define con el mejor tiempo acumulado de dos carreras. Con ese panorama, el representante mexicano mantiene viva la ilusión de responder en sus siguientes apariciones y de dejar huella una vez más en el escenario paralímpico de invierno.

