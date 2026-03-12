“Nadie puede expulsarnos”: Irán responde a Trump rumbo al Mundial 2026

La selección iraní defendió su clasificación al Mundial 2026 y recordó que el torneo es organizado por la FIFA

Irán responde a Donald Trump y defiende su lugar en el Mundial 2026. Reuters

La tensión política volvió a mezclarse con el fútbol luego de que la selección nacional de Irán respondiera a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lanzó una advertencia dirigida a los jugadores iraníes de cara a la Copa del Mundo de 2026, misma que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y el territorio estadounidense.

El conjunto asiático defendió su presencia en el torneo y aseguró que nadie puede impedir su participación en la máxima cita del fútbol internacional. A través de un mensaje difundido tras las declaraciones del político estadounidense, el entorno de la selección iraní subrayó que la Copa del Mundo es un evento organizado por la FIFA y no por un solo país. Por ello, consideraron que cualquier intento de cuestionar su participación carece de fundamento dentro del marco deportivo.

“El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país”, señala el posicionamiento dado por al Federación de Fútbol de la RI de Irán. En el mismo mensaje se recuerda que Irán logró su clasificación al torneo de 2026 con autoridad, gracias a una serie de victorias consecutivas que lo colocaron entre los primeros equipos en asegurar su boleto a la competencia.

La respuesta también incluyó una crítica directa hacia el país anfitrión del torneo. Según el pronunciamiento, ningún país tiene la capacidad de expulsar a una selección que obtuvo su clasificación en el terreno de juego. Incluso, el mensaje sugiere que el problema no debería centrarse en los equipos participantes, sino en la capacidad de los organizadores para garantizar condiciones adecuadas para todos.

“Ciertamente, nadie puede expulsar a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser eliminado es aquel que solo ostenta el título de anfitrión, pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento”, señala el texto.

La Copa del Mundo de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y se espera que sea una de las ediciones más grandes en la historia del torneo con la participación de 48 selecciones. En medio de este contexto, las declaraciones en medio del conflicto armando y político han generado debate con la relación que debe tener con el fútbol.

Por ahora, Irán mantiene su postura firme y deja claro que su clasificación al Mundial 2026 fue obtenida en la cancha, por lo que considera que su participación en el torneo es incuestionable desde el punto de vista deportivo.

