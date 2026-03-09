¡Regalo olímpico! Jake Paul sorprende a Jutta Leerdam con una gran sorpresa tras Milano Cortina 2026

Tras sus medallas de oro y plata, el influencer le obsequió el bronce: una Mercedes G Wagon de este color

Así el regalo de Jutta Leerdam. | Captura de pantalla @jakepaul.

Jake Paul volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video en su cuenta de Instagram donde muestra el lujoso regalo que le dio a su pareja, la patinadora neerlandesa Jutta Leerdam, luego de su destacada participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

En el video, el creador de contenido y boxeador aparece guiando a Leerdam con los ojos cubiertos antes de mostrarle su sorpresa: una camioneta Mercedes-Benz G Wagon color bronce. El momento fue captado en cámara y rápidamente se viralizó entre los seguidores de la pareja.

“Solo lo mejor para mi reina. Ella trabajó duro para ganar el oro y la plata, por lo que yo le doy el bronce… una G Wagon color bronce”, escribió Paul al compartir el video en sus redes sociales.

La reacción de la atleta fue inmediata. Al ver el vehículo, Leerdam soltó un “OMG”, antes de abrazar y besar a Jake Paul. Posteriormente se subió a la camioneta, que cuenta con interiores blancos, y comenzó a conducirla mientras repetía emocionada: “No puedo creerlo, es hermosa”.

¿Cuánto cuesta una Mercedes Benz G Wagon?

La Mercedes-Benz Clase G, conocida popularmente como G Wagon, es uno de los vehículos de lujo más exclusivos de la marca alemana. El precio puede variar dependiendo del modelo y el equipamiento.

En Estados Unidos, un modelo base 2024 tiene un precio aproximado desde los 143 mil dólares. En México, las versiones recientes, especialmente las variantes AMG, pueden alcanzar valores que van de los 4 a los 5 millones de pesos o incluso más.

¿Cómo le fue a Jutta Leerdam en Milano Cortina 2026?

Jutta Leerdam consiguió un nuevo récord olímpico en Milano Cortina 2026 | Reuters

La patinadora neerlandesa tuvo una actuación destacada en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 dentro del patinaje de velocidad. Leerdam conquistó la medalla de oro en la prueba de los 1,000 metros, donde además estableció un récord olímpico con un tiempo de 1:12.31. También subió al podio en los 500 metros al quedarse con la medalla de plata, consolidándose como una de las figuras más importantes de la disciplina en la justa invernal.

