Arly Velásquez hace historia para México en el supergigante del paraesquí alpino

En Milano Cortina 2026 el mexicano finaliza en el lugar 15, siendo el más rápido en la arrancada; supera su actuación en PyeongChang 2018

Arly Velásquez finalizó en la posición 15 en Milano Cortina 2026 | Reuters

Arly Velásquez continúa haciendo historia para México en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. El mexicano, de 37 años de edad, finalizó en la posición 15 en el supergigante sentado varonil, dentro del paraesquí alpino celebrado en el Centro de esquí alpino de Tofane. Tiempo de 1:21.53 para el de Quintana Roo, a +8.45 del ganador del oro, Jeroen Kampschreur (Países Bajos).

El oro fue para el mencionado Kampschreur, quien cerró con registro de 1:13.08. El neerlandés consiguió su tercera presea paralímpica, segunda dorada luego de ganar en PyeongChang 2018 en la prueba super combinada. Además ganó el metal de plata en Beijing 2022, dentro de la misma prueba super combinada.

En Milano Cortina 2026 la plata fue para Jesper Pedersen de Noruega con tiempo de 1:13.80 (+0.72) y el bronce para Andrew Kurka de Estados Unidos con 1:13.95 (+0.87).

Por Latinoamérica hubo triple representación, ya que junto a Velásquez se presentaron Nicolás Bisquertt Hudson de Chile y Enrique Plantey de Argentina. El chileno fue el latino más destacado, al terminar en la octava posición con un tiempo de 1:16.40, a +3.32 de diferencia. Por su parte el oriundo de Neuquen culminó con DNF.

Noticia en desarrollo…

