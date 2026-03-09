A contrarreloj: así será la recuperación de Daniel Muñoz

El colombiano estará fuera de las canchas por más de 10 días tras la lesión de hombro sufrida en el partido ante Tottenham.

Daniel Muñoz de cara al Mundial | Reuters/Paul Childs

Con el rosario en la mano. Así han estado todos los colombianos desde que se disputó la jornada número 29 de la Premier League el pasado jueves 5 de marzo. Fecha en la que el Crystal Palace venció, en condición de visitante, al Tottenham, pero sufrió la baja de Daniel Muñoz.

Muy temprano en dicho partido, al minuto 14, el colombiano tuvo que ser sustituido después de haber sufrido una tremenda barrida por parte de Souza. En la caída, el lateral derecho tuvo un mal movimiento en su hombro derecho y el dolor no lo dejo continuar en la contienda.

La falta que lesionó a Daniel Muñoz | Reuters/Andrew Couldridge

Desde entonces se prendieron las alarmas no solo del Crystal Palace sino de la Selección Colombia. A pesar de que Daniel Muñoz pudo salir por sus propios medios, las muestras de dolor eran evidentes y con la Copa Mundial de la FIFA a la vuelta de la esquina, la preocupación es bastante.

La recuperación de Daniel Muñoz

Después de un par de días, Julián Capera, periodista deportivo colombiano, ha confirmado que la lesión del jugador de la Selección Colombia no implicó ningún compromiso ligamentario o de huesos. De hecho, se estima que su recuperación este entre los 10 y 12 días de incapacidad. Una pausa que lo dejaría con nula actividad antes de la fecha FIFA.

Vale la pena recordar que, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá acción en la fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia. Dos rivales de peso para medirle el aceite a una selección que llega con muchas esperanzas. El jueves 26 de marzo la ‘tricolor’ se verá las caras con el equipo de Luka Modric y el domingo 29 de marzo con los franceses.

Con los 10-12 días de baja que tendrá Daniel Muñoz, estaría volviendo a las canchas para el 22 o 23 de marzo. Lo que querría decir que de ser convocado a la Selección Colombia llegaría sin ningún partido previo con el Crystal Palace. Los londinenses jugarán su último partido del mes de marzo el 19 en Chipre por los octavos de final de la UEFA Conference League.

Te puede interesar: