Malagón defiende la lucha interna por la portería del América: “La competencia es sana”

André Jardine y el guardameta analizaron al Philadelphia Union y el momento del equipo previo a la ida de los octavos de final de la Concachampions

Malagón vio desde la banca el último partido de Las Águilas | Imago 7

El Club América se prepara para enfrentar al Philadelphia Union en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. De cara al encuentro, el entrenador André Jardine y el portero Luis Ángel Malagón analizaron el momento del equipo tras la victoria ante Querétaro en la Liga MX, la competencia interna en la portería y las características del rival de la MLS.

Malagón volverá a la titularidad para este compromiso internacional después de haber visto desde la banca el duelo de la jornada 10 ante Gallos Blancos, en el que Rodolfo Cota recibió la oportunidad bajo los tres postes.

Tras el partido, Jardine explicó los motivos detrás de su decisión, preparando al equipo para una posible Liguilla sin su arquero titular. Este lunes, en conferencia de prensa, el futbolista aseguró que la competencia interna y las oportunidades fortalecen a la plantilla. .

“Quiero recalcar que la competencia es sana con Óscar, Tapia y Palestina. La competencia siempre va a estar y mis compañeros están preparados. En el entorno sabemos cómo está la situación; quiero felicitar a Cota por su actuación”.

Jardine anticipa el duelo en Philadelphia

El conjunto azulcrema iniciará la eliminatoria en el Subaru Park de Pensilvania, escenario donde buscará obtener un resultado favorable antes de disputar el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes. El estratega destacó el valor de haber rotado a su plantilla en el partido ante los Gallos y confirmó que Henry Martín no estará disponible para arrancar como titular.

“Tuvimos un muy buen partido ante Querétaro, que es importante para todo el equipo y en especial para los que no venían iniciando, como Salas, Lima y Cota. Es importante en una seguidilla de partidos usar a todo el plantel; esa era la idea desde el inicio, pero con la necesidad de puntos no habíamos hecho lo planeado. Llegamos fuertes, con ritmo y confianza. Henry no está para el inicio”.

El duelo ante el Philadelphia Union representa el inicio de una eliminatoria que pondrá a prueba al equipo mexicano. América llega al compromiso después de recuperar sensaciones con la victoria 2-1 en La Corregidora, resultado que permitió al equipo llegar con mayor confianza al escenario internacional.

“Philadelphia es un representante de la MLS con formas definidas; acaban de hacer un buen torneo. Hicieron muchos cambios pero las ideas siguen. Será un equipo que hará un buen torneo en la MLS, algo normal para quienes cambiaron a muchos jugadores. Será un rival duro, hay un equilibrio bastante claro y hay que tener respeto. Queremos hacer un partido de alto nivel”.

El técnico brasileño subrayó que el América encara la serie con la responsabilidad que implica disputar un torneo internacional, pero también con la convicción de que el equipo ha comenzado a encontrar mejores sensaciones en su funcionamiento colectivo tras un inicio irregular de temporada.

“Sabemos que en estos partidos eliminatorios hay que obtener un buen resultado para la vuelta. Las circunstancias del primer partido son determinantes; de los 180 minutos de la eliminatoria hay que jugar al máximo, cada minuto y cada momento importa”.

El momento de Luis Ángel Malagón

Malagón también habló sobre su momento personal y el proceso que atraviesa para recuperar su mejor nivel en una temporada marcada por la exigencia constante, la responsabilidad de defender la portería del América en todas las competencias y la lucha por la titularidad en la selección mexicana.

“Deseo y anhelo estar en mi mejor versión. Al final del día, la única forma es trabajar; agradezco al club que siempre está aquí. A veces la vida es así, el chiste es no dejar de creer. Siempre vamos hacia el mismo objetivo. Agradezco al cuerpo técnico, jugadores y directiva. La meta es volver”.

Te puede interesar