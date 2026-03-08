CúcutaMillonarios

Posibles alineaciones Millonarios vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Publicado por Nicolás Flórez Parra

Embajadores y Motilones se miden con la ilusión remontar camino en la segunda mitad de esta primera fase del campeonato.

Millonarios y Cúcuta Deportivo juegan en El Campín.
Millonarios y Cúcuta Deportivo juegan en El Campín.

Ya arranca la segunda mitad de esta primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Los equipos que están por fuera del grupo de parciales clasificados deberán redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo de los cuartos de final. Es momento para que Millonarios y Cúcuta Deportivo se midan en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Edgar Elizalde; Samuel Martín, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, Danovis Banguero; Beckham Castro y Falcao García. D.T.: Fabián Bustos.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta Deportivo: Juan David Ramírez; Joao Abonía, Brayan Córdoba, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Kevin Londoño, Léider Berdugo; Agustín Cano, Luífer Hernández y Éduar Arizalas. D.T.: Ríchard Páez.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay 2026-I?

Como suele suceder con los partidos de Millonarios, este encuentro estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este lunes.

Últimos partidos de Millonarios

  • 04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.
  • 26.02.2026 | Millonarios 5-1 Deportivo Pereira.
  • 21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios.
  • 14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros.
  • 11.02.2026 | Millonarios 1-0 Águilas Doradas.

Últimos partidos de Cúcuta Deportivo

  • 01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo.
  • 23.02.2026 | Cúcuta Deportivo 3-2 Deportes Tolima.
  • 17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta Deportivo.
  • 10.02.2026 | Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín.
  • 07.02.2026 | Águilas Doradas 3-2 Cúcuta Deportivo.

Te puede interesar

Deportivo Cali tiene un marzo que asusta

Liga BetPlay

Deportivo Cali tiene un marzo que asusta

La herida abierta de Atlético Nacional que la liga no logra cerrar

Liga BetPlay

La herida abierta de Atlético Nacional que la liga no logra cerrar

Diego Arias, aferrado a la Liga para encarrilar a Atlético Nacional

Liga BetPlay

Diego Arias, aferrado a la Liga para encarrilar a Atlético Nacional