Posibles alineaciones Millonarios vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Embajadores y Motilones se miden con la ilusión remontar camino en la segunda mitad de esta primera fase del campeonato.

Millonarios y Cúcuta Deportivo juegan en El Campín.

Ya arranca la segunda mitad de esta primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Los equipos que están por fuera del grupo de parciales clasificados deberán redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo de los cuartos de final. Es momento para que Millonarios y Cúcuta Deportivo se midan en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Edgar Elizalde; Samuel Martín, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, Danovis Banguero; Beckham Castro y Falcao García. D.T.: Fabián Bustos.

Posible alineación de Cúcuta Deportivo para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cúcuta Deportivo: Juan David Ramírez; Joao Abonía, Brayan Córdoba, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Kevin Londoño, Léider Berdugo; Agustín Cano, Luífer Hernández y Éduar Arizalas. D.T.: Ríchard Páez.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay 2026-I?

Como suele suceder con los partidos de Millonarios, este encuentro estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este lunes.

Últimos partidos de Millonarios

04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.

26.02.2026 | Millonarios 5-1 Deportivo Pereira.

21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios.

14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros.

11.02.2026 | Millonarios 1-0 Águilas Doradas.

Últimos partidos de Cúcuta Deportivo

01.03.2026 | Deportivo Pasto 3-2 Cúcuta Deportivo.

23.02.2026 | Cúcuta Deportivo 3-2 Deportes Tolima.

17.02.2026 | Alianza 1-1 Cúcuta Deportivo.

10.02.2026 | Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín.

07.02.2026 | Águilas Doradas 3-2 Cúcuta Deportivo.

