Bradley Carnell cree que el Philadelphia Union está a la altura del reto ante el América

El Philadelphia Union recibirá al Club América este martes 10 de marzo en el Subaru Park para disputar la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. En la antesala del encuentro, el técnico del conjunto de la MLS, Bradley Carnell, aseguró que su equipo está preparado para afrontar uno de los retos más importantes de la temporada ante uno de los clubes históricos del fútbol mexicano. El entrenador de 49 años reconoció que el calendario apretado representa una de las principales dificultades para su plantel, aunque expresó confianza en que sus jugadores tienen la capacidad y la preparación necesarias para competir al máximo nivel en esta eliminatoria.

“Son un equipo realmente bueno y nosotros también lo somos. Siempre queremos desafiarnos contra los mejores y sabemos la talla que el Club América trae a la mesa. Creo que se puede ver con la afición visitante, el ambiente, el lleno total y todo lo demás. Así que es una oportunidad increíble para nosotros de mostrar en lo que hemos estado trabajando y lo que hemos estado haciendo. Sentimos que hemos sido muy competitivos en todos los partidos que hemos jugado. Y sí, tienen razón, hemos tenido éxito en la Champions Cup y queremos dar otro paso adelante contra un rival de mucha calidad. Obviamente, hay una gran diferencia entre estas fechas el año pasado y este año, por la cantidad de partidos en el calendario para empezar”, declaró Bradley Carnell en conferencia de prensa frente a los medios de comunicación.

Las diferencias en el calendario de la MLS y la Liga MX

Bradley Carnell dejó claro que ha estudiado a fondo al Club América y conoce bien las fortalezas del conjunto azulcrema de cara al enfrentamiento contra el Philadelphia Union. No obstante, el técnico consideró que la principal arma de su equipo deberá ser el trabajo colectivo para afrontar uno de los compromisos más relevantes en el inicio de la temporada, especialmente debido a las diferencias de calendario y ritmo competitivo que existen entre la MLS y la Liga MX.

“A veces te ponen en situaciones difíciles y tienes que adaptarte y crecer. Pero nos sentimos en mejor forma y en un mejor espacio ahora. Pero escucha, lo más importante es no conceder goles. Es fácil decirlo, especialmente contra un equipo como el Club América. Vamos a tener las manos llenas. Estaremos replegados por momentos porque ellos son un equipo de posesión y son muy peligrosos en su calidad individual y en el uno contra uno. Esto requerirá una actuación colectiva del grupo para tener una oportunidad real en el partido y, con suerte, conseguir esa victoria vital en casa contra un equipo muy bueno”, indicó el entrenador del Philadelphia Union.

La MLS inició su temporada el pasado 21 de febrero, mientras que la Liga MX ya se encuentra en la jornada 10 del Clausura 2026. Esta diferencia en el calendario y en el ritmo futbolístico podría influir en el partido entre el Philadelphia Union y el Club América; sin embargo, el técnico Bradley Carnell aseguró que su plantel ya está en marcha para ponerse a tono físicamente y llegar en las mejores condiciones al partido de esta semana correspondiente a los octavos de final de la Concachampions.

“Se trata de vencer a tu próximo oponente. Conocemos la historia y lo que hemos logrado; hemos roto muchas tendencias negativas y tenido momentos históricos. Ya sea en Concacaf, siempre hemos buscado establecer estándares. De eso se trata todo: de continuar así, sabiendo que hemos rotado piezas y tenido llegadas tardías, pero eso no es excusa. Físicamente los chicos se están poniendo a la altura de lo que exige la congestión de partidos. Es el momento de empezar a funcionar a toda marcha, lo que nos pone en un buen lugar tanto para la liga como para continuar nuestro camino en la Champions Cup”, sentenció.

