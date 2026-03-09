Tenencia vehicular CDMX 2026: ¿Cuándo es la fecha límite para pagarla?

Te contamos cuándo es el último día para realizar el pago sin que exista algún tipo de recargo o interés

¿Cuándo se paga la tenencia en México? | Reuters.

El pago de la tenencia vehicular en la Ciudad de México es una de las obligaciones fiscales que deben cumplir cada año los propietarios de automóviles registrados en la capital del país. Este trámite también permite a muchos automovilistas acceder al subsidio que elimina el pago completo del impuesto y deja únicamente el refrendo vehicular.

De acuerdo con el calendario fiscal del Gobierno de la Ciudad de México, los contribuyentes cuentan con los primeros meses del año para realizar este pago y conservar el beneficio. Cumplir con el trámite dentro del plazo establecido evita recargos y permite mantener el subsidio que condona la tenencia para quienes cumplen con los requisitos.

Por ello, las autoridades capitalinas recomiendan a los automovilistas realizar el pago con anticipación, ya que hacerlo a tiempo no solo evita sanciones, sino que también permite pagar únicamente el refrendo y mantener en regla la situación fiscal del vehículo.

Calendario oficial tenencia 2026: ¿Cuándo es el último día para pagarla en CDMX?

La fecha límite para pagar la tenencia o el refrendo vehicular en la Ciudad de México durante 2026 es el 31 de marzo. Los propietarios que realicen el pago antes de este día podrán conservar el subsidio que condona el impuesto de la tenencia en los casos que aplica.

Este beneficio permite que muchos automovilistas paguen únicamente el refrendo anual, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno capitalino.

¿Qué pasa si no pago a tiempo la tenencia vehicular 2026 en CDMX?

Si el pago no se realiza antes del 31 de marzo, los contribuyentes pueden enfrentar diversas consecuencias. La principal es la pérdida del subsidio a la tenencia, lo que obliga a pagar el impuesto completo correspondiente al vehículo.

Además, el retraso puede generar recargos, actualizaciones por atraso y posibles complicaciones para realizar trámites vehiculares, como verificaciones o cambios administrativos relacionados con el automóvil.

¿Quiénes pueden obtener el 100% de descuento en la tenencia vehicular 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene un subsidio del 100% a la tenencia para la mayoría de los automovilistas que cumplan con ciertos requisitos establecidos por las autoridades.

Entre las principales condiciones se encuentran que el valor del vehículo no exceda los 250 mil pesos con IVA incluido, no tener adeudos de tenencias anteriores, contar con tarjeta de circulación vigente con domicilio en la CDMX y realizar el pago del refrendo dentro del plazo establecido. Si se cumplen estos requisitos, el propietario solo deberá cubrir el refrendo anual y no el impuesto completo de la tenencia.

