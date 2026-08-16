México varonil cae ante Canadá y aplaza su boleto a Los Angeles 2028 en el Mundial de Flag Football

El Tricolor perdió 34-26 en tiempo extra por el bronce en Düsseldorf, pero todavía tendrá otra ruta para buscar la clasificación olímpica

México varonil tendrá que esperar para asistir a Los Angeles 2028 | @COM_Mexico

La selección mexicana varonil de flag football no pudo asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 después de caer 34-26 ante Canadá en tiempo extra, durante el partido por el tercer lugar del Campeonato Mundial de Düsseldorf. El conjunto nacional terminó en la cuarta posición del torneo y dejó escapar su primera posibilidad de clasificación directa, aunque todavía contará con otras oportunidades dentro del proceso olímpico.

México comenzó con la posesión, pero fue Canadá el que encontró primero espacios para competir por el marcador. Diego Pérez Arvizu conectó posteriormente con uno de sus receptores para colocar los primeros seis puntos del Tricolor, sin completar la conversión, mientras el conjunto canadiense respondió para empatar el encuentro antes de que ambas defensivas comenzaran a frenar las series ofensivas.

Después del descanso, Canadá consiguió un touchdown y aprovechó una interferencia defensiva para convertir dos puntos y colocarse 14-6. México reaccionó por conducto de Damián Chirinos, quien acercó al equipo 14-12, aunque una conversión que habría igualado el partido fue anulada por una infracción ofensiva.

La defensa mexicana recuperó el balón cuando Demián Valdez quitó la bandera al quarterback canadiense y permitió que la ofensiva regresara al campo. Guillermo Villalobos aprovechó la siguiente serie para anotar y darle la vuelta al marcador 18-14, pero Canadá respondió con un pase profundo para recuperar la ventaja por 20-18.

Chirinos volvió a aparecer para México con su segunda anotación del encuentro y la conversión de dos puntos permitió colocar el marcador 26-20. Canadá logró descontar y, en los últimos segundos, empató 26-26. El conjunto canadiense buscó posteriormente la conversión que habría definido el partido, pero Alonso Gaxiola interceptó el ovoide y llevó el duelo al tiempo extra.

Canadá abrió la serie adicional con un touchdown y convirtió los dos puntos para tomar ventaja de 34-26. México tuvo después la oportunidad de responder con Diego Pérez Arvizu en los controles, pero un pase del quarterback fue interceptado, jugada que terminó con las posibilidades del Tricolor y entregó a los canadienses la medalla de bronce y el boleto olímpico.

México había llegado al partido por el tercer lugar después de terminar invicto la fase de grupos con victorias sobre Alemania, Brasil y Suiza. En los cuartos de final superó a Panamá y posteriormente cayó 42-40 frente a Estados Unidos en semifinales, resultado que lo obligó a disputar ante Canadá el último boleto olímpico disponible durante el Mundial.

MÁS INFORMACIÓN: México cierra la fase de grupos con paso perfecto en el Mundial de flag football

Estados Unidos ya cuenta con plaza en Los Angeles 2028 por su condición de país anfitrión, mientras Italia aseguró otro lugar al avanzar a la final del Mundial. Canadá obtuvo el siguiente boleto al quedarse con el bronce, por lo que México deberá continuar su proceso de clasificación durante 2027 y 2028 para intentar llegar al debut olímpico del flag football.

La próxima oportunidad mexicana llegará en el Campeonato Continental de la IFAF de 2027, donde deberá colocarse entre los dos mejores equipos elegibles de América para avanzar a las Olympic Q-Series de 2028. Esa última fase tendrá competencias en Montreal, del 1 al 4 de junio, y Orlando, del 8 al 11 de junio, con 10 selecciones participantes y tres boletos olímpicos disponibles, por lo que la derrota en Düsseldorf no representa el final del camino de México rumbo a Los Angeles 2028.

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