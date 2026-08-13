¡Imparable! México femenil arranca con dos victorias el Mundial de Flag Football y avanza a cuartos de final

El Tricolor derrotó 38-14 a Alemania y 53-24 a Eslovenia en Düsseldorf; se acerca a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

México consigue doble triunfo en femenil | DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

La selección mexicana femenil comenzó con dos victorias su y aseguró anticipadamente su clasificación a los cuartos de final. México derrotó primero 38-14 a Alemania y horas después superó 53-24 a Eslovenia para mantener el paso perfecto en un torneo que también entrega dos boletos por rama para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El debut ante Alemania comenzó con ventaja para las anfitrionas gracias a una anotación de Ellen Riess, pero México respondió rápidamente. La ofensiva encabezada por Diana Flores encontró resultados mediante pases cortos y rápidos, con Tania Rincón como una de sus principales receptoras. Rincón consiguió tres touchdowns durante la primera mitad y el conjunto mexicano llegó al descanso con ventaja de 19-8.

México amplió la diferencia durante la segunda parte con Andrea Martínez, aunque el encuentro dejó la lesión de Tania Rincón en la rodilla izquierda. Poco después, Saskia Macharia interceptó un envío de Diana Flores, pero la defensa mexicana respondió con una intercepción de Elizabeth Bourde. Flores posteriormente conectó un pase profundo con Silvia Contreras y el Tricolor terminó cerrando el marcador con otra combinación ofensiva para establecer el 38-14.

Andy Martínez con el touchdown para cerrar el primer partido de la Selección Mexicana Femenil 🔥🇲🇽

🇲🇽México 38-14 Alemania 🇩🇪 @ESPNmx | @IFAFMedia pic.twitter.com/jz3kMKSrF4 — NFL México (@nflmx) August 13, 2026

México se impone a Eslovenia en el segundo juego

Después de vencer a Alemania, México regresó al campo para enfrentar a Eslovenia y nuevamente tuvo que remontar un inicio adverso. Kaja Koncilija puso adelante al conjunto europeo antes de que Mónica Rangel respondiera para las mexicanas. Tia Govejsek devolvió la ventaja a Eslovenia con el 12-7, pero Andrea Martínez apareció para colocar el 13-12 y México ya no volvió a estar abajo en el marcador.

La ofensiva mexicana tomó el control antes del descanso. Mónica Rangel consiguió su segunda anotación para ampliar la diferencia a 20-12 y posteriormente Victoria Chávez llevó el marcador a 27-12. Con esa ventaja terminó la primera mitad, después de una reacción en la que México convirtió cuatro touchdowns tras el complicado comienzo.

En la segunda parte, Yaritza Morales anotó para colocar el 33-12 y, aunque Govejsek volvió a sumar para Eslovenia, México mantuvo el ritmo ofensivo. Silvia Contreras apareció en la zona de anotación para ampliar la diferencia y posteriormente volvió a recibir dentro del área para sumar otro touchdown. Diana Flores terminó el encuentro con seis pases de anotación, apoyada especialmente por sus conexiones con Andrea Martínez y Contreras.

La defensa también aportó puntos durante el cierre del encuentro. Después de frenar una serie ofensiva de Eslovenia, Elizabeth ‘Ely’ Bourde consiguió una intercepción y regresó el ovoide hasta la zona de anotación para concretar un pick-six que colocó el marcador 53-18. Eslovenia consiguió un último touchdown a menos de 20 segundos del final, sin completar la conversión, para dejar el definitivo 53-24.

PICK SIX!!!

Lo que significa este pick 6 para Elizabeth Bourde 🥹🫶🏼🇲🇽 @espnmx | @ifafmedia pic.twitter.com/djnccEDHem — NFL México (@nflmx) August 13, 2026

Con los triunfos sobre Alemania y Eslovenia, México aseguró su presencia entre las ocho mejores selecciones del Campeonato Mundial. El representativo femenil queda además por lo que la fase de eliminación directa tendrá impacto directo en el objetivo de regresar a una competencia internacional con plaza olímpica en juego.

México cerrará la fase de grupos frente a Italia este viernes 14 de agosto a las 3:45 horas, tiempo del centro de México, en un partido que definirá su posición final dentro del sector. Después de iniciar con marca de 2-0 y anotar 91 puntos entre sus primeros dos encuentros, el equipo comandado en el campo por Diana Flores buscará terminar invicto la primera ronda antes de disputar los cuartos de final.

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