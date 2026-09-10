¡Se enciende la Antorcha de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026!

El Comité Olímpico Internacional alista los últimos detalles para el primer evento del organismo en África que se llevará a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026

La flama olímpica juvenil está lista para iniciar su recorrido | IOC

La llama de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se encendió este 10 de septiembre en el Estadio Panatenaico de Atenas, Grecia, para comenzar el recorrido que la llevará hasta Senegal. La ceremonia abrió una nueva etapa rumbo a la competencia que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre y que será el primer evento deportivo olímpico organizado en territorio africano.

A diferencia del protocolo de los Juegos Olímpicos, cuyo encendido tradicional se realiza en la Antigua Olimpia, para los Juegos Olímpicos de la Juventud se aplica un procedimiento en el que el encendido y la entrega de la llama se desarrollan durante la misma ceremonia en el Estadio Panatenaico. Así, este histórico recinto en la capital griega volvió así a formar parte del recorrido olímpico antes de la salida de la llama hacia el país anfitrión.

El fuego fue encendido mediante los rayos del sol y estuvo a cargo de la Gran Sacerdotisa Katerina Misichroni, quien desempeñó ese papel por primera vez. Posteriormente comenzó un relevo dentro del estadio encabezado por Eleni Iakovaki, medallista de bronce mundial sub 20 en atletismo, antes de que otros deportistas tomaran parte en el recorrido hasta el encendido del pebetero.

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Entre los participantes estuvieron Brancou Badio, Kyriaki Zerva, Oumy Diop, Louis François Mendy e Iason Mouselimis. Diop, nadadora olímpica de Senegal, embajadora de Dakar 2026 y beneficiaria de una beca de Solidaridad Olímpica, formó parte del evento que reunió a representantes de Grecia y Senegal antes del traslado de la llama al continente africano.

Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, quien encabezó el evento, destacó: “Senegal dará la bienvenida a jóvenes atletas de todo el mundo para la primera competición olímpica que se celebrará en suelo africano. Eso es un momento de orgullo para Senegal. Y es un momento de orgullo para África. Y va a abrir un nuevo capítulo importante para el Movimiento Olímpico”

Al cierre de la ceremonia, el presidente del Comité Olímpico Helénico, Isidoros Kouvelos, entregó la llama a Mamadou Diagna Ndiaye, presidente del Comité Organizador de Dakar 2026. Con ese acto comenzó de manera formal el traslado hacia Senegal, donde está previsto que la llama llegue a Dakar el sábado 12 de septiembre. Durante el viaje permanecerá dentro de una linterna especial y bajo vigilancia de los responsables encargados de su conservación.

La llegada a Senegal dará paso a una ceremonia de recepción en Dakar antes del comienzo de la gira nacional. El recorrido iniciará el 14 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de octubre por las 14 regiones del país, con más de 30 etapas en las que participarán jóvenes, atletas, artistas, escuelas y representantes de distintas comunidades.

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El recorrido se desarrollará bajo el lema “Pasar la energía”, que busca representar la transmisión de energía entre personas, comunidades y generaciones. El programa combinará actividades deportivas, culturales y educativas con los valores de excelencia, respeto y amistad, además de incorporar la participación de jóvenes senegaleses en las diferentes escalas del recorrido.

Después de recorrer Senegal, la llama volverá a Dakar para la ceremonia de apertura del 31 de octubre en el Stade Abdoulaye Wade, ubicado en Diamniadio, donde será encendido el pebetero de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Posteriormente, la llama será trasladada a Corniche West, sede del festival de Dakar 2026 y de las competencias de ciclismo, y permanecerá encendida hasta la clausura de los Juegos, el 13 de noviembre.

Dakar 2026 reunirá a jóvenes atletas de distintos países durante dos semanas de competencias y actividades vinculadas con el deporte, la cultura, la educación y el voluntariado. Su realización representará la primera ocasión en la que África reciba un evento deportivo dentro del programa olímpico, después de que Senegal fuera designado para organizar esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

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