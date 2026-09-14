Erick Portillo apunta alto rumbo a LA28: “Voy a ser campeón olímpico”

El mexicano cerró una temporada histórica entre la élite del salto de altura y aseguró que su gran objetivo es conquistar el oro en Los Angeles 2028

El mexicano firmó una campaña histórica | @COM_Mexico

Erick Portillo cerró la temporada 2026 con podios internacionales, marcas históricas y enfrentamientos ante los mejores saltadores del mundo. Tras terminar en el tercer lugar del World Athletics Ultimate Championship de Budapest, Portillo habló sobre el momento que atraviesa, el impacto que quiere generar en México y las metas que se ha colocado para los próximos años.

En entrevista con Olympics.com, el mexicano no escondió su ambición y puso la mira directamente en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Sé que puedo ser campeón olímpico e incluso campeón mundial. No voy a parar hasta hacerlo. Sigo entrenando y voy a seguir entrenando muy fuerte para eso. En Los Angeles 2028 voy a ser campeón olímpico”, aseguró.

MÁS INFORMACIÓN: Erick Portillo vuelve al podio en el World Athletics Ultimate Championship 2026

Erick Portillo cierra una temporada histórica para el atletismo mexicano

Portillo terminó tercero en Budapest después de superar los 2.26 metros. Solo Gianmarco Tamberi, quien ganó la competencia con 2.37, y el estadounidense JuVaughn Harrison, segundo con 2.30, consiguieron terminar por encima del mexicano.

“Me sentía muy bien. Me sentía muy contento, muy feliz con todo. Fue una competencia que disfruté demasiado. Desde el principio sentía una confianza enorme”, explicó Portillo a Olympics.com.

El resultado sirvió para cerrar uno de los mejores años de su carrera. En marzo consiguió la medalla de plata en el Mundial de Atletismo Indoor de Toruń después de superar los 2.30 metros, su marca personal, y convertirse en el primer mexicano en subir a un podio mundial dentro del salto de altura.

Durante la temporada al aire libre también conquistó el Memorial Irena Szewinska con 2.24 metros y el Golden Spike de Ostrava con 2.27. Además, consiguió el segundo lugar en la Diamond League de Roma y se convirtió en el primer mexicano de la rama varonil en disputar una final del circuito, donde terminó sexto en Bruselas.

A esos resultados se agregó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, antes de regresar nuevamente al podio internacional en Budapest. “Me siento muy orgulloso de esto. He sido este año el primer mexicano en muchas cosas y me siento muy, muy agradecido con Dios y con la vida por ponerme aquí”, señaló.

Portillo quiere convertir a México en potencia del salto de altura

Más allá de los resultados, Portillo considera que su crecimiento comienza a tener impacto fuera de las pistas. El mexicano reconoció que ha recibido mensajes de jóvenes interesados en practicar su disciplina después de verlo competir frente a los mejores del mundo.

“Mucha gente me manda mensajes, me han dicho que les gustaría hacer salto de altura por mí porque ven que se puede”, explicó. “Estoy muy contento y muy feliz de poder inspirar tal vez a otras generaciones que vienen; estoy muy feliz de poder ser el primer mexicano y de abrir las puertas a la mente de los mexicanos para que sepan que nosotros también podemos”, añadió.

Encontró precisamente ese ejemplo en Mutaz Essa Barshim, uno de los grandes referentes históricos del salto de altura y múltiple medallista olímpico. El catarí, campeón olímpico junto con Gianmarco Tamberi en Tokio 2020, ha sido uno de los principales modelos a seguir del mexicano desde el inicio de su carrera.

“Siempre he admirado mucho a Barshim. Ha sido uno de mis ídolos. Cuando yo empecé, él estaba saltando ya arriba de 2.40 o por ahí. Estoy muy orgulloso de poder competir algunas veces con él. Es uno de mis referentes de toda la vida”, comentó. “Somos países que, por lo general, no tenemos atletas muy reconocidos. Qatar fue potencia en el salto de altura y ahorita quiero hacer de México también una potencia”, sentenció.

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