México consolida su dominio en taekwondo y natación artística rumbo a los Juegos Centroamericanos

Entre ambas disciplinas lograron un total de 29 plazas, 20 son en el deporte de contacto, donde la delegación azteca será la única con equipo completo

México llegará con equipo completo en dos disciplinas | @COM_Mexico

México continúa su camino hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Santo Domingo con una gran noticia: cuentan con un total de 29 plazas en dos disciplinas clave: taekwondo y natación artística. En taekwondo, el país ha logrado conseguir 20 plazas, lo que lo convierte en la única nación con un equipo completo en esta modalidad de contacto. Además, en natación artística, México logró sumar nueve boletos en el Campeonato Panamericano realizado en Chile, fortaleciendo su posición en este deporte.

En natación artística, el equipo mexicano se destacó por su actuación en Chile, logrando un total de nueve medallas, de las cuales seis fueron doradas. Esta notable actuación fue posible gracias a la integración de cuatro nuevos talentos que se unieron a las experimentadas figuras del equipo. Sin embargo, el trabajo no termina ahí, ya que las mexicanas deberán mejorar en las pruebas de dueto libre y técnico femenino, así como en el solo técnico femenino y en el equipo técnico, para evitar que Colombia se convierta en una amenaza en estas disciplinas.

México firma una gran jornada en el Panamericano de Natación Artística/PanamSports

Aunque México se destacó con cinco oros en el Campeonato Panamericano de San Salvador, la preparación continúa. Las atletas mexicanas tienen la misión de incrementar el grado de dificultad en sus rutinas y afinar detalles importantes antes de la competencia en Santo Domingo. En las próximas semanas, se definirá quiénes serán las ondinas que viajarán a la cita regional a defender los títulos obtenidos en años anteriores.

Por otro lado, el taekwondo mexicano también ha logrado avances significativos. Con un renovado equipo y la incorporación de nuevos entrenadores, incluido el venezolano Luis Noguera, el país busca consolidar su dominio en la zona. Aunque el nivel de competencia en este deporte es fuerte, especialmente con países como Cuba y Colombia, la meta de México es llegar a ser el mejor equipo de la región.

En el Campeonato Panamericano de San Salvador, México terminó en la segunda posición, con tres oros, por detrás de Colombia. Sin embargo, la participación en Santo Domingo promete ser más competitiva, ya que habrá más categorías disponibles, además de las tres pruebas de poomsae y el equipo mixto. El equipo mexicano se prepara con la ambición de mejorar su rendimiento y consolidar su posición de liderazgo.

Las cartas fuertes de México en taekwondo incluyen a Carlos Sansores, Leslie Soltero, Daniela Souza, Iker Casas, Fabiola Villegas, Paloma García y Rubén Nava, entre otros. Sin embargo, el equipo no se conforma, ya que en las próximas semanas se realizará un selectivo interno para definir quiénes serán los representantes definitivos para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo.

Con estos avances en natación artística y taekwondo, México sigue consolidando su fuerza deportiva de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La preparación no cesa, y el objetivo es claro: superar las expectativas y seguir sumando logros a nivel regional.

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