Argentina se vuelve a quedar a las puertas de un bicampeonato mundial

La albiceleste repite como una de las selecciones que no pueden refrentar el título al llegar a la final. Brasil y Francia, los otros integrantes

Messi tiene un título mundial, pero dos subcampeonatos | Imago7

La selección de Argentina se quedó a las puertas de poder hacer historia en la Copa del Mundo, otra vez, luego de perder la gran final ante la selección de España. La albiceleste llegó al duelo con etiqueta de campeón y con la misión de buscar el triunfo para poder erigirse como bicampeones; sin embargo el gol de Ferrán Torres acabó con sus ilusiones, y por el contrario, terminaron reviviendo la pesadilla del Mundial 1990, cuando se quedaron con las manos vacías, en la búsqueda de la doble estrella.

Uno de los cetros más recordados por parte de la afición albiceleste, sin duda fue el obtenido en el Mundial México 1986. En aquel momento, de la mano de Diego Armando Maradona, Oscar Rugerri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano y Nery Pumpido, entre muchos más, el selectivo logró imponerse ante Alemania Federal por marcador 3-2, en la cancha del Estadio Azteca. De esta manera, el conjunto sudamericano sumaba a su escudo la segunda estrella mundial, tras la obtenida en casa en 1978.

Maradona hizo historia en el Coloso de Santa Úrsula | AFP

Cuatro años después, dentro de Italia 1990, se vivió una reedición de la final, en la misma final por el cetro. En aquel entonces, Maradona, Burruchaga, Ruggeri y Carlos Salvador Bilardo en el banquillo repetían estancia en la gran final y buscaban hacer de nuevo historia para su nación y para el fútbol internacional. Lamentablemente para su causa, la suerte no estuvo de su lado, y con gol de Andreas Brehme al 85’ la selección teutona consumó su venganza.

En la historia de las copas del mundo solo dos selecciones han conseguido hacerse del título mundial de forma consecutiva, aunque dichas hazañas ya tienen mucho de haberse vivido. La primera de ellas fue la selección de Italia, la cual sumó dos títulos consecutivos en las ediciones de Italia 1934 y Francia 1938. La segunda fue Brasil, quienes en Suecia 1958 sumaron su primera corona y en Chile 1962 renovaron su título de campeón defensor.

A partir de entonces, en cuatro ocasiones, selecciones nacionales han buscado hacerse del bicampeonato mundial, aunque sin contar con el éxito deseado. A lo sucedido en 1990 con Argentina se suma el fracaso de la selección de Brasil, la cual perdió la gran final del Mundial Francia 1998 ante el conjunto local, después de haber vencido a Italia en tanda de penales en la batalla por el cetro cuatro años antes, en Estados Unidos 1994.

El último caso registrado hasta este fin de semana se dio en Qatar 2022, con la derrota del selectivo de Francia ante la propia Argentina. Cuatro años antes, en Rusia 2018, Le Bleus habían saboreado las mieles del triunfo tras imponerse a Croacia, obteniendo así su segundo blasón.

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