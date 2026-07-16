Juan Celaya y Gabriela Rodríguez serán los abanderados de México en Santo Domingo 2026

El clavadista olímpico y la tiradora de skeet encabezarán a la delegación mexicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

México eligió a dos referentes para portar la bandera nacional | @COM_Mexico

Juan Manuel Celaya Hernández y Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza fueron designados como los abanderados de México para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El clavadista y la especialista en tiro deportivo encabezarán a la delegación nacional en la competencia programada del 24 de julio al 8 de agosto, como reconocimiento a sus trayectorias, resultados internacionales y aportaciones al deporte mexicano.

La elección reúne a dos atletas con experiencia olímpica y presencia constante en competencias mundiales. Celaya ha construido su carrera desde el trampolín de tres metros, mientras Rodríguez se consolidó en la modalidad de skeet femenino. Ambos asumirán la responsabilidad de portar la bandera mexicana durante la ceremonia de inauguración y representar a los deportistas que buscarán medallas en República Dominicana.

Juan Celaya llegará a Santo Domingo como uno de los principales nombres de los clavados mexicanos. El deportista de 27 años obtuvo la medalla de plata junto a Osmar Olvera en la prueba sincronizada de trampolín de tres metros de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Ese resultado confirmó su lugar entre los competidores internacionales de una disciplina que ha entregado buena parte de las preseas olímpicas de México.

El clavadista nacido en Monterrey también cuenta con dos medallas de oro y una de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, además de podios en etapas de la Serie Mundial. Otro momento importante de su carrera ocurrió en el Campeonato Mundial de Natación de Gwangju 2019, donde consiguió el bronce y fortaleció su camino rumbo a las competencias olímpicas. Celaya también participó en el encendido del fuego de Santo Domingo 2026 realizado en Teotihuacán.

Para Gabriela Rodríguez, la designación representa un nuevo reconocimiento dentro de una trayectoria marcada por la permanencia en la élite. La tiradora mexicana participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, además de obtener medallas de plata y bronce en las Copas del Mundo celebradas en Egipto durante 2023 y 2024. Su rendimiento la convirtió en una de las principales exponentes del tiro deportivo nacional.

Rodríguez también consiguió un resultado que terminó con una espera de varias décadas para México. En el Campeonato Mundial de Armas celebrado en Atenas obtuvo el subcampeonato y devolvió al país a un podio mundial después de casi 40 años. La especialista en skeet ha construido su propia carrera dentro de una familia vinculada al tiro deportivo y ahora tiene como objetivo superar el séptimo lugar que alcanzó en Paris 2024.

Santo Domingo 2026 será una escala importante en el camino de ambos deportistas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Celaya buscará ampliar el historial de los clavados mexicanos, mientras Rodríguez intentará sostener su crecimiento internacional en el skeet. Su presencia al frente de la delegación representa la combinación de experiencia, resultados y continuidad con la que México afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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