Ellie Dempster hace historia y se convierte en la primera campeona del peso mosca femenil de Power Slap

Dempster abrió una nueva etapa para la organización al quedarse con el cinturón inaugural de las 125 libras

Ellie ‘Belly’ Dempster se convirtió en la primera campeona de peso mosca femenil en la historia de Power Slap, tras superar a Zoe Dubois en la función estelar por decisión unánime y tarjetas de (49-45, 49-45, 49-45). El enfrentamiento formó parte de la cartelera principal celebrada en The Chelsea, dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas.

Dempster llegó al combate con un peso oficial de 124.5 libras, mientras Dubois registró 124, dentro del límite de la división. Las dos competidoras disputaron el cinturón inaugural de la categoría y la victoria permitió que ‘Belly’ quedara registrada como la primera monarca femenil de la organización.

Isaih Quinones destroza el reto de Marshall con un KO

Isaih ‘The Puerto Rican Pretty Boy’ Quinones conservó el campeonato mundial de peso medio tras noquear a Stunt Marshall durante la cartelera principal de Power Slap 21.

Quinones llegó al enfrentamiento con un peso oficial de 185 libras, mientras Marshall registró 183.5, dentro del límite de la división. El retador intentó terminar con el reinado del puertorriqueño, pero el campeón conectó el impacto que provocó la caída y definió el duelo por la vía del nocaut. Ese nocaut permitió a Pretty Boy salir de Las Vegas con el cinturón.

Cole Young retiene el título wélter

Cole ‘Born Again’ Young mantuvo el campeonato mundial de peso wélter tras superar el desafío de Brandon ‘The Ripper’ Rhodes. El enfrentamiento formó parte de la cartelera principal celebrada este viernes.

Young llegó al duelo con un peso oficial de 169.5 libras, mientras Rhodes registró 170, el límite de la división. El retador buscó terminar con el reinado del campeón en uno de los combates programados a cinco rondas, pero la corona permaneció en manos de ‘Born Again’ al concluir el enfrentamiento.

Amanpreet Singh noquea a Jake Hager

Amanpreet Singh consiguió uno de los resultados destacados de Power Slap 21 al noquear a Jake Hager en la tercera ronda del enfrentamiento de peso completo.

Hager llegó al duelo con un peso registrado de 248 libras, mientras Singh marcó 239 en la báscula. Después de avanzar hasta el último asalto pactado, el representante indio conectó el golpe que mandó a su rival al suelo y provocó la detención del combate por nocaut.

Wes Mena derriba a Johnny Magna

Wes ‘Boom’ Mena abrió la cartelera principal de Power Slap 21 con un derribo sobre Johnny ‘The New Mexican Badass’ Magna, durante su enfrentamiento correspondiente a la división de peso completo. El competidor de 243 libras necesitó una sola bofetada para mandar al suelo a su rival en Las Vegas.

La cuenta oficial de Power Slap resumió la acción con el mensaje “One slap, one knockdown”, después de que Mena conectara el primer impacto del duelo. Johnny Magna, quien registró 253 libras en el pesaje, perdió la estabilidad y cayó frente a la mesa, mientras el árbitro inició el protocolo de recuperación.

Otros resultados de la cartelera en Power Slap 21

Peso semicompleto: Da Crazy Hawaiian derrotó a Vernon “The Mechanic” Cathey por nocaut en el segundo round

Peso ligero: Bryan “Baby Yoda” Scambler venció a Anthony “Da Kiing” Defrank por descalificación en el primer round

Peso completo: Amanpreet Singh dio cuenta de Jake Hager por nocaut en el tercer round

Peso medio: Ke’Ali’I “The Chief” Kanekoa derrotó a Hunter “The Homebody” Hassanin por nocaut en el segundo round

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