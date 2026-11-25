El canterano del Guadalajara estaría en la mira de equipos de Alemania, Portugal y Países Bajos, según reportes de la prensa en Europa

Santiago Sandoval estaría en la mira de equipos europeos | Imago 7

Santiago Sandoval comienza a despertar el interés de clubes del fútbol europeo. El canterano de Chivas, quien se ha incorporado a la Selección Mexicana tras los buenos resultados con la Liga MX, estaría entre los futbolistas a los que el Borussia Dortmund realiza un seguimiento de cara a futuros mercados de transferencias.

De acuerdo con el portal alemán Fussball Transfers, el conjunto dirigido por Niko Kovac tiene al mexicano de 19 años entre sus opciones para reforzar el ataque, como parte de la búsqueda de futbolistas en el mercado latinoamericano.

“Según la información de FT, Santiago Sandoval del Deportivo Guadalajara es uno de los que son examinados de cerca por el Borussia. El mexicano de 19 años estuvo en el centro de atención internacional por primera vez en el Campeonato Mundial sub 20 en verano”, publicó el medio alemán.

Desde su debut con el Guadalajara en julio de 2025, Sandoval se ha ganado un lugar en el once del Rebaño y ha avanzado en su proceso con las selecciones nacionales. El atacante registra 49 apariciones con el primer equipo de Chivas, con un balance de 12 goles y cinco asistencias, además de cinco participaciones con la Selección Mexicana mayor.

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Santiago Sandoval estaría en la mira de otros equipos de Europa

El Borussia Dortmund no sería el único club interesado en conocer la situación del futbolista mexicano. De acuerdo con información de Mediotiempo, el representante de Sandoval, Manfredi Caleca, ha recibido sondeos para conocer las condiciones contractuales del jugador, así como aspectos relacionados con su situación deportiva y personal.

Sin embargo, hasta el momento del reporte, la directiva del Guadalajara no había recibido solicitudes de información por parte de otros clubes. En el reporte también se menciona que el Feyenoord y otros equipos de los Países Bajos mantienen un seguimiento sobre el atacante, mientras que Fussball Transfers añadió a otros clubes a la lista de posibles interesados.

“Según la información, el FC Porto y el PSV Eindhoven también se encuentran entre los clubes que tienen al joven de Boca del Río en el radar. Además, otros clubes de Portugal, los Países Bajos, Bélgica e Italia han llamado a la puerta”, indicó el portal alemán.

¿Cuánto tendría que pagar el Borussia Dortmund por Santiago Sandoval?

Sandoval tiene contrato con Chivas hasta junio de 2029. No obstante, según Fussball Transfers, el acuerdo entre el futbolista y el Guadalajara contempla una cláusula que facilitaría su transferencia al fútbol europeo, cuyo monto oscilaría entre los 12 y los 14 millones de euros.

Respecto a su posible incorporación al Borussia Dortmund, el medio alemán considera que Sandoval podría desempeñarse detrás del delantero centro en el esquema de Niko Kovac, debido a su capacidad para ocupar distintas posiciones en el ataque, desplazarse entre líneas y aprovechar los espacios a espaldas de la defensa.

El entrenador croata cuenta con experiencia en el trabajo con futbolistas mexicanos, pues durante su etapa al frente del Eintracht Frankfurt dirigió a Marco Fabián y Carlos Salcedo, con quienes conquistó la Copa de Alemania en 2018.

Por ahora, el futuro de Santiago Sandoval continúa ligado al Guadalajara y el interés de los equipos europeos se encuentra en una etapa de seguimiento, sin que se haya reportado una oferta formal por el futbolista.