El acoso, la discriminación y el abuso de autoridad condicionan las carreras de las mujeres en el deporte, dentro y fuera de la competencia

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Claro Sports

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por las Naciones Unidas en 1999 en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 por su oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021, el 70.1% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida.

El deporte no es ajeno a esta problemática. Las investigaciones sobre violencia de género en este ámbito documentan agresiones sexuales, maltrato psicológico, discriminación laboral, hostigamiento digital y abusos de autoridad que condicionan el desarrollo profesional de las mujeres. Las víctimas no son únicamente deportistas: entrenadoras, árbitras, periodistas, directivas y aficionadas también están expuestas a estas conductas.

El deporte como espacio de reproducción de la violencia

La distribución desigual del poder y los recursos dentro de las organizaciones deportivas es uno de los factores de riesgo identificados por la UNESCO y ONU Mujeres en su manual sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el deporte, publicado en 2023. Entre los datos recopilados por ambos organismos destaca que el 21% de las mujeres, frente al 11% de los hombres, experimentó alguna forma de abuso sexual durante su infancia deportiva.

La violencia de género en el deporte comprende aquellas conductas que vulneran la integridad, la dignidad, la libertad o los derechos de una persona por razones de género. Puede manifestarse mediante agresiones directas, pero también a través de prácticas discriminatorias que restringen el acceso a oportunidades deportivas y laborales.

Claudia Pedraza Bucio, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y especialista en género y deporte, identifica entre los orígenes del problema la construcción histórica de las disciplinas deportivas como espacios predominantemente masculinos. En una entrevista con La Jornada en 2021, la investigadora advirtió sobre las “prácticas normalizadas por parte de figuras de poder que muchas jugadoras no saben reconocer como acoso”.

Estas prácticas incluyen los comentarios de carácter sexual durante los entrenamientos, los contactos inapropiados justificados como correcciones técnicas, las preguntas invasivas sobre la vida de las deportistas o los mensajes personales que exceden la relación profesional. La guía La violencia sexual en el deporte, publicada por la Generalitat de Catalunya en 2020, advierte que el contacto físico propio de determinadas disciplinas y la confianza depositada en los entrenadores pueden dificultar la identificación de conductas que vulneran los límites personales de las atletas.

En julio de 2025, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el informe Tarjeta roja a la violencia de género, un estudio realizado entre personas vinculadas con el fútbol mexicano. Entre las principales manifestaciones identificadas estuvieron la violencia verbal (72%), los estereotipos de género (56%), la discriminación (54%) y la violencia y el acoso sexual (41%).

La afición fue señalada como el principal agente de estas agresiones (78%), seguida de los jugadores varones y los medios de comunicación (47% en ambos casos), así como los directivos (45%). Aunque la investigación contó con una muestra reducida, permite identificar que la violencia no se concentra exclusivamente en las relaciones entre deportistas.

La violencia disfrazada de exigencia

Las relaciones entre entrenadores y deportistas presentan una particularidad: una misma figura de autoridad puede determinar las cargas de trabajo, la participación en competencias, las convocatorias y la continuidad de una carrera. El prestigio del cuerpo técnico y los resultados obtenidos también pueden dificultar que las instituciones y las familias cuestionen sus métodos.

Jeanette López Walle, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), distingue cuatro tipos de violencia interpersonal en el deporte: física, psicológica, sexual e instrumental. Esta última consiste en utilizar el rendimiento deportivo para justificar prácticas que ponen en riesgo la integridad del atleta, como negarle atención médica o exigirle el consumo de sustancias sin supervisión especializada.

“Quizás el atleta puede percibir que es por su bien y por su crecimiento, pero si no está regulado o está dosificado por una parte médica, finalmente el entrenador está tomando decisiones que no le corresponden”, explicó la especialista durante una conferencia organizada por la Universidad de Colima.

Los resultados preliminares de la investigación Violencia Interpersonal en el Deporte Mexicano, encabezada por López Walle y cuya primera etapa contó con 2,264 participantes de ambos sexos, identificaron diferencias importantes según la relación con el agresor. El 25.7% reportó violencia sexual por parte de entrenadores, frente al 3.9% que la experimentó por parte de compañeros. En el caso de la violencia psicológica, los porcentajes fueron del 30.9% y 23.2%, respectivamente.

Denunciar puede costar una carrera

En marzo de 2025, ESPN publicó un sondeo anónimo realizado entre 53 deportistas mexicanas que habían participado en Juegos Olímpicos, Paralímpicos o en la Liga MX Femenil. El 66% reconoció haber sufrido violencia física o verbal en su entorno deportivo, mientras que el 54% desconocía a quién acudir en caso de ser víctima de alguna agresión.

“El acoso de tu entrenador de selección es lo peor, te encuentras atada de manos porque aguantas o te quedas fuera”, relató una de las participantes. Entre las deportistas paralímpicas consultadas también se documentaron testimonios sobre amenazas de retirarles sus becas si denunciaban algún maltrato.

La badmintonista mexicana Haramara Gaitán denunció en agosto de 2022 a sus exentrenadores por presunto acoso sexual y psicológico. Posteriormente, enfrentó un proceso por difamación que fue sobreseído en mayo de 2025 por insuficiencia de elementos. El procedimiento se prolongó durante meses, en los que la deportista manifestó haber sufrido ansiedad, problemas de sueño y miedo.

“Lo peor de todo lo que viví fue sentirme perseguida; es algo muy doloroso e indescriptible”, declaró Gaitán a La Jornada en mayo de 2025.

La dependencia económica representa otra dificultad para las mujeres que desarrollan su actividad en condiciones laborales precarias. El Global Employment Report 2026 de FIFPRO, elaborado a partir de las experiencias de aproximadamente 800 futbolistas, reveló que el 49% de las jugadoras consultadas considera abandonar anticipadamente su carrera, con las dificultades económicas y la salud mental entre los principales motivos.

La violencia que no deja marcas físicas

Las humillaciones, las burlas sobre el cuerpo, los comentarios sexualizados y la descalificación de las capacidades profesionales son conductas que pueden producirse tanto durante los entrenamientos como en las competencias, las transmisiones deportivas y los espacios de trabajo.

El Institut Barcelona Esports presentó en noviembre de 2023 el Iceberg de las violencias machistas en el deporte, una iniciativa que distingue las agresiones más evidentes de otras manifestaciones menos visibles, como la ridiculización, la infravaloración y la invisibilización del deporte practicado por mujeres.

Alma Daniela Trejo Aparicio, profesora de Educación Física, identifica entre los factores que propician estas conductas los “desequilibrios de poder, que vienen con un enfoque tanto político, social como cultural; también a la promoción de prácticas abusivas, la normalización de estereotipos de género dañinos y la cultura machista del sector deportivo”.

Las consecuencias también se reflejan en el rendimiento y la salud mental. El diagnóstico del PNUD sobre el fútbol mexicano documentó que el 58% de las mujeres afectadas experimentó cambios emocionales, el 44% presentó ansiedad y el 38% reportó problemas de autoestima. El 59% necesitó buscar apoyo psicológico profesional.

En los medios de comunicación, la violencia simbólica puede manifestarse mediante coberturas que privilegian la apariencia física de las deportistas sobre sus resultados o cuestionan las capacidades de las mujeres para desempeñar determinadas funciones. En su investigación La cobertura deportiva como espacio masculino, Pedraza Bucio analiza las exigencias estéticas impuestas a las periodistas y las dificultades que enfrentan para acceder a espacios de opinión, análisis y dirección editorial.

En declaraciones publicadas por UNAM Global en 2018, la especialista señala que “la televisión condiciona cualquier presencia femenina a la imagen”. Mientras los hombres suelen ser incorporados por sus conocimientos deportivos, las mujeres enfrentan exigencias adicionales relacionadas con su apariencia física y vestimenta.

También identifica una distribución desigual de las funciones: las periodistas suelen ser relegadas a leer comentarios de redes sociales o realizar entrevistas sobre la vida personal de los deportistas, mientras que los espacios de análisis táctico, debate y toma de decisiones editoriales permanecen predominantemente ocupados por hombres.

La misoginia en la era digital

El crecimiento de la exposición mediática de las deportistas ha ampliado también los espacios en los que pueden ser agredidas. El seguimiento de sus actividades personales, las amenazas, la difusión de información privada y los mensajes sexualizados son algunas de las conductas documentadas por las organizaciones deportivas.

Durante el Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda 2023, la FIFA y FIFPRO analizaron más de 5.1 millones de publicaciones y comentarios en redes sociales. Identificaron 7,085 mensajes abusivos, discriminatorios o amenazantes dirigidos contra participantes del torneo. Un total de 152 futbolistas fueron objeto de agresiones digitales, mientras que la probabilidad de recibir ataques fue un 29% superior a la registrada durante el Mundial varonil de Qatar 2022.

En México, Scarlett Camberos abandonó al América en 2023 después de sufrir hostigamiento digital persistente. Dos años más tarde, la árbitra Katia Itzel García recibió amenazas de muerte tras dirigir el encuentro entre Monterrey y Cincinnati en la Leagues Cup. Ambos casos evidenciaron que las agresiones en redes sociales pueden comprometer la seguridad personal de las profesionales del deporte.

La circulación de estos discursos también tiene una dimensión económica. La investigación C.A.R.A., desarrollada por el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Anti-Hegemónicas, examinó durante 45 días las recomendaciones de Instagram en seis perfiles y documentó la aparición progresiva de contenidos radicalizados vinculados con la masculinidad y la hostilidad hacia las mujeres.

Un adolescente que consume videos sobre entrenamiento físico, nutrición o superación personal puede comenzar a recibir recomendaciones sobre modelos de masculinidad, relaciones de pareja y roles de género, hasta encontrar publicaciones que presentan a las mujeres como responsables de sus frustraciones personales. En el ámbito deportivo, estos discursos pueden manifestarse mediante contenidos que cuestionan sistemáticamente las capacidades de las futbolistas, desacreditan las decisiones de las árbitras o ridiculizan los conocimientos de las periodistas por el hecho de ser mujeres.

El informe The Grift Economy, elaborado por Reset Tech y Equimundo, analiza cómo distintos creadores de contenido monetizan el resentimiento masculino mediante reproducciones, suscripciones y comunidades privadas de pago. Nicko Nogués, director del instituto, describió esta combinación de misoginia, extremismo y rentabilidad en una entrevista con la periodista Laura Vásquez Roa: “Es un combo muy hostil, muy peligroso y desafortunadamente muy rentable”.

Este modelo de negocio opera mediante la monetización de la controversia. Los contenidos que ridiculizan a una deportista, cuestionan la presencia de las mujeres en determinadas disciplinas o generan enfrentamientos entre hombres y mujeres pueden producir interacciones que se traducen en ingresos publicitarios, donaciones y suscripciones.

México ante la violencia deportiva

El 10 de noviembre de 2026, un juez de Nuevo León condenó a 28 años y 11 meses de prisión al exentrenador de gimnasia Damazo “N” por delitos sexuales cometidos contra antiguas alumnas que eran menores de edad cuando ocurrieron las agresiones. Las denuncias se hicieron públicas en marzo de 2025 y derivaron en diversas investigaciones de la Fiscalía estatal.

El caso se suma a las denuncias de deportistas mexicanas de distintas disciplinas que durante los últimos años han señalado deficiencias en los mecanismos institucionales de prevención y atención. En 2025, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reconoció la necesidad de establecer protocolos para atender estas situaciones.

En materia legislativa, la Cámara de Diputados aprobó en noviembre de 2025 modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte orientadas a establecer mecanismos de prevención y atención de la violencia deportiva. Durante 2026 se presentaron propuestas adicionales para incorporar sanciones, protocolos obligatorios y registros de personas sancionadas.

Por su parte, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030 contempla la implementación de un protocolo nacional contra la violencia, la capacitación del personal deportivo y la publicación de informes periódicos sobre los avances.

Sin embargo, los estudios disponibles todavía no permiten establecer una cifra representativa de cuántas deportistas mexicanas han sufrido violencia de género. Tampoco existe, entre la documentación pública consultada, un balance nacional consolidado que permita conocer el número de denuncias presentadas, los procedimientos resueltos y las sanciones impuestas por las instituciones deportivas.

De los protocolos a las acciones

La existencia de mecanismos de denuncia no garantiza que las deportistas conozcan sus derechos ni que reciban protección cuando deciden utilizarlos. En el sondeo publicado por ESPN en 2025, el 81% de las participantes aseguró desconocer el protocolo de atención ante situaciones de violencia de su federación, liga o equipo.

“Afortunadamente, son cada vez más las organizaciones deportivas que cuentan con protocolos para responder a situaciones de acoso, abuso o violencia. Sin embargo, la sola publicación de estos documentos no basta”, señaló Cecilia Alemany, entonces directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, en un artículo publicado por Télam en julio de 2022.

El consenso científico del Comité Olímpico Internacional de 2024 recomienda establecer mecanismos de investigación imparciales, garantizar la protección de las víctimas contra represalias, capacitar al personal técnico y proporcionar asistencia psicológica especializada. También plantea incorporar a las propias deportistas en el diseño de las políticas de protección.

Francia cuenta con Signal-Sports, una unidad especializada en recibir reportes de violencia dentro del deporte. Durante 2025, el organismo registró 872 reportes que derivaron en investigaciones administrativas, frente a los 532 del año anterior. Las autoridades francesas también realizaron 1.4 millones de controles de antecedentes e idoneidad, mediante los cuales apartaron a 981 personas de funciones de supervisión deportiva.

En México, los compromisos establecidos por la CONADE para el periodo 2026-2030 incluyen la publicación de informes sobre la implementación de los protocolos. Su cumplimiento permitirá conocer el alcance de las medidas adoptadas, los tiempos de atención, las resoluciones de los procedimientos y la protección proporcionada a las víctimas.