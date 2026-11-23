Simón Gómez se consagró bicampeón mundial de Sunfish es Islas Vírgenes de Estados Unidos. Es el primer deportista nacido en Colombia que lo logra.

Simón Gómez bicampeón mundial | COC

El deporte de Colombia sigue brillando a nivel mundial. En los deportes acuáticos, específicamente en la vela, Simón Gómez se ha llevo todos y cada uno de los reflectores una vez más. En Christiansted, Islas Vírgenes de Estados Unidos, sede del Campeonato Mundial de Sunfish, el colombiano volvió a triunfar.

Este certamen reúne a 74 regatistas provenientes de varios países como Guatemala, Estados Unidos, Venezuela, Curazao y Países Bajos. Y, entre todos ellos, el deportista nacido en Colombia celebró su segundo título mundial de manera consecutiva. Y además, vale la pena destacar que, Gómez fue el primer colombiano en alcanzar un título mundial en la categoría abierta.

Así fue el segundo título mundial para Simón Gómez de Colombia

El representante de Colombia inició su camino al título orbital comenzó ocupando la decimoctava casilla en la tabla general durante la primera regata. Sorpresivamente su primera salida fue la más discreta de todas. Pues, para el segundo intento, Simón Gómez se quedó con el primer lugar. Y, en la tercera salida concluyó con un cuarto lugar en la clasificación general.

La cuarta regata lo dejó en el noveno lugar, la quinta le dio el liderato y la sexta lo bajo a la quinta casilla. No obstante, en las siguientes dos, su acumulado lo dejo en el segundo lugar. Ya en las últimas, su balance fue de un liderato, un segundo lugar y una novena posición.

Vale la pena recordar que, para sacar el puntaje total y realizar la clasificación general. La organización no cuenta la peor presentación de cada uno de los participantes para ese recuento. Así las cosas, Simón Gómez se quedó con el título mundial graciasa su puntaje neta de 41 unidades.

El podio fue conformado en el segundo lugar por el peruano Alonso Collantes con 58 puntos y el bronce fue obtenido por Luke Ramsay, directamente desde Canadá, con un puntaje total de 71 unidades. Un resultado que sigue sorprendiendo y dando fe del talento deportivo en Colombia.

Te puede interesar: