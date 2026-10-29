Isaac del Toro, Erick Portillo, Kenia Lechuga y Yareli Acevedo, entre los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

Erick Portillo, Kenia Lechuga y Yareli Acevedo ganaron el Premio Nacional de Deportes 2026. También fueron reconocidos Isaac del Toro, Memo Ochoa y María del Rosario Espinoza

Ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026 | Claro Sports

El Premio Nacional de Deportes (PND) 2026 reconocerá a los atletas mexicanos que destacaron por sus resultados en competencias internacionales durante el último año. Entre los galardonados se encuentran Erick Portillo, Kenia Lechuga y Yareli Acevedo, quienes consiguieron resultados en campeonatos mundiales de sus respectivas disciplinas. La lista también contempla a deportistas profesionales, atletas paralímpicos, entrenadores y figuras con trayectoria en el deporte mexicano.

El saltador Erick Portillo, la remera Kenia Lechuga y la ciclista Yareli Acevedo se adjudicaron el Premio Nacional de Deportes 2026 en el rubro de no profesional por los resultados de este año en los que subieron a los podios mundiales de sus disciplinas. Además del futbolista Guillermo Ochoa, por trayectoria.

Erick Portillo, Kenia Lechuga y Yareli Acevedo destacan entre los ganadores

El saltador de altura, Erick Portillo se quedó con la medalla de plata en el mundial indoor de Polonia, con una marca de 2.30 metros que incluso es su mejor récord personal.

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La ciclista Yareli Acevedo fue oro mundial en la carrera por puntos en Santiago de Chile en 2025 y este año fue cuarto lugar de la prueba.

La remera Kenia Lechuga fue oro en el Mundial de Ámsterdam en el scull individual ligero femenil , además de alcanzar dos medallas de oro en el serial de Copas del Mundo.

Los resultados de estos tres deportistas forman parte de los reconocimientos correspondientes a la categoría no profesional. El atletismo, el ciclismo de pista y el remo estarán representados en esta edición, que distingue las actuaciones de los mexicanos en competencias internacionales y los logros obtenidos durante el periodo de evaluación.

Isaac del Toro y María del Rosario Espinoza también recibirán el Premio Nacional de Deportes

Los para atletas Rosa María Guerrero, especialista de lanzamiento de disco y baja en categoría F55 que recientemente impuso récord mundial en el Grand Prix de Para atletismo de Cali y Eduardo Sánchez, especialista en boccia logró plata mundial en Seúl.

En la categoría de entrenador lo obtendrá María del Rosario Espinoza, quien es una de las encargadas de la selección de para taekwondo.

En la categoría profesional se lo darán al ciclista Isaac Del Toro.

La inclusión de estos nombres permitirá reconocer distintas áreas del deporte nacional. El deporte paralímpico, la labor de los entrenadores y el ciclismo profesional tendrán presencia entre los galardonados, mientras que el reconocimiento a la trayectoria distinguirá la carrera del guardameta Guillermo Ochoa.

¿Cuándo se entregará el Premio Nacional de Deportes 2026?

Este galardón se entrega desde 1975 por mandato presidencial, se espera que para este año lo hagan en el marco de la entrega del Aniversario de la Revolución Mexicana.

La ceremonia reunirá a los ganadores de las distintas categorías del Premio Nacional de Deportes 2026, una distinción que reconoce tanto los resultados deportivos como las trayectorias y el trabajo de quienes participan en el desarrollo del deporte mexicano.