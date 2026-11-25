El colombiano de 16 años, Emanuel Otálvaro, venció al japonés Kohaku Nakano por 4-0 para meterse entre los mejores 16 del mundo.

Emanuel Otálvaro ganó en el Mundial | WANG DONGZHEN / XINHUA / XINHUA VIA AFP

Sigue haciendo historia el deportista colombiano Emanuel Otálvaro. Colombia brilla gracias al atleta de tan solo 16 años. Pues, en Estambul, Turquía, específicamente en el recinto Ata Sporlari Merkezi, se lleva a cabo el Mundial Juvenil de Tenis de Mesa. Torneo donde el ‘cafetero’ ya se ha clasificado a los octavos de final.

En su primera salida mundialista, Emanuel Otálvaro no desentonó. El ‘tricolor’ se impuso por 4-0 al japonés Kohaku Nakano. Volviendo a demostrar el porqué ya es considerado como uno de los mejores talentos emergentes del territorio colombiano. Además, del primer sudamericano que se codea de igual a igual a las máximas potencias del tenis de mesa.

🇨🇴🏓🔥 ¡EMANUEL OTÁLVARO, A OCTAVOS DEL MUNDIAL! ¡QUÉ DEBUT! Venció 4-0 al japonés Kohaku Nakano y está entre los 16 mejores del Mundial Juvenil. 🇮🇳 Este jueves, 6:45 a. m., enfrentará al indio Priyanuj Bhattacharyya. ¡VAMOS, EMANUEL! https://t.co/8GCKrzCsSx https://t.co/JngBTz9rCn — Óscar Ríos |🎙️📹 Periodista Deportivo Digital (@OriosDeportes) November 25, 2026

En el juego no hubo momento alguno en el que el joven de 16 años nacido en Colombia no fuera superior. Vale recordar que, Emanuel Otálvaro viene de ser gran protagonista de varios campeonatos. Los Juegos Olímpicos de la Juventud, el WTT Youth Contender Asunción II 2026, Juegos Suramericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Todos los triunfos de Emanuel Otálvaro en el 2026

Un año de ensueño es lo que esta viviendo el nacido en Rionegro, Antioquia. Uno de los triunfos que comenzó a catapultar al colombiano en el 2026 fue el título del WTT Youth Contender Asunción II 2026. Certamen donde estuvo compitiendo contra rivales tres años más grandes.

Luego, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, primer torneo del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. El colombiano alcanzó las semifinales. Acto seguido, en los Juegos Suramericanos no pudo pasar de los cuartos de final. No obstante, en los Juegos Olímpicos de la Juventud se sacudió con varias presentaciones al más alto nivel.

Emanuel Otálvaro hizo algo nunca antes visto en el Tenis de Mesa a nivel mundial. En su camino a la medalla de plata obtenida venció a Hechen Li en los cuartos de final de Dakar 2026 y se convirtió en el primer colombiano en ganarle a un representante de China en esta disciplina. Vale la pena recordar que, el tenis de mesa es el deporte nacional de China.

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