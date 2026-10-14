Héroes por la Vida: cinco mexicanos que convirtieron un trasplante de riñón en una nueva meta deportiva

Víctor, Luis, Zarai, Rodolfo y Fernando recibieron un trasplante renal y hoy representan a México en los Juegos Mundiales de Trasplantados

Los Juegos Mundiales de Trasplantados visibilizan la donación | Héroes por la Vida

Recibir un trasplante puede cambiar el rumbo de una vida. En el caso de Víctor, Luis, Zarai, Rodolfo y Fernando, esa nueva oportunidad también abrió la puerta al deporte, a la competencia y a la posibilidad de representar a México en un escenario internacional. Los cinco recibieron un trasplante de riñón y hoy forman parte de una historia que va mucho más allá de los resultados.

Su participación en los Juegos Mundiales de Trasplantados se convierte en una muestra concreta de lo que puede ocurrir después de una donación. Volver a entrenar, recuperar fuerza, fijarse metas y competir otra vez son parte de un proceso que para ellos terminó por convertirse también en una forma de representar al país.

Cinco trasplantes de riñón, cinco historias que llegaron hasta el deporte internacional

Víctor, Luis, Zarai, Rodolfo y Fernando comparten algo más que el uniforme de México: los cinco recibieron un trasplante renal. Cada uno atravesó un proceso diferente, pero todos encontraron en el deporte una forma de reconstruir rutinas y plantearse nuevos objetivos después de recibir una segunda oportunidad.

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Por eso, su presencia en una competencia internacional tiene un significado especial. No se trata solamente de buscar una marca, una posición o una medalla, sino de mostrar hasta dónde puede llegar una persona después de un trasplante cuando existen atención médica, seguimiento y una oportunidad de volver a empezar.

Sus historias también ayudan a dimensionar una realidad que sigue siendo urgente en México. De acuerdo con información del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), con corte al 3 de septiembre, 17 mil 860 personas tienen un protocolo terminado y están registradas a la espera de un trasplante.

El riñón concentra la mayor parte de la lista de espera en México

El dato cobra todavía más fuerza porque el riñón es, con mucha diferencia, el órgano más solicitado. El 88.5% de las personas en lista de espera necesita un trasplante renal, mientras que el 10.1% corresponde a córnea y el 1.4% restante a órganos como hígado, corazón o páncreas.

México tampoco cuenta con un registro completo de personas con insuficiencia renal, aunque se estima que al menos 180 mil pacientes reciben algún tipo de terapia sustitutiva, como diálisis o hemodiálisis. Ese contexto ayuda a entender por qué las historias de estos cinco deportistas tienen un peso que rebasa lo deportivo.

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Durante 2025 se realizaron en el país 3 mil 104 trasplantes de órganos. De ellos, 2 mil 802 fueron de riñón, 260 de hígado y 42 de corazón. Aun así, la demanda sigue siendo considerable frente al número de personas que continúan esperando.

Donar puede significar más tiempo y una nueva etapa de vida | Héroes por la Vida

La donación de riñón y el reto pendiente en México

Otro de los datos relevantes está en el origen de los trasplantes renales. En México, 67% proviene de un donador vivo y 33% de un donador fallecido, según el informe 2025 de CENATRA.

La tasa general de donación se ubica en 4.5 donadores por cada millón de habitantes, una cifra superior a los 3.6 registrados en 2015, aunque todavía deja margen para fortalecer la cultura de donación en el país.

Es ahí donde la campaña Héroes por la Vida encuentra uno de sus mensajes centrales. Víctor, Luis, Zarai, Rodolfo y Fernando muestran que una donación no termina en el quirófano: puede convertirse en años de vida, en nuevos proyectos y, en algunos casos, en la oportunidad de volver al deporte de alto nivel.

Cada uno de sus entrenamientos y competencias funciona también como un recordatorio de lo que significa recibir un órgano compatible. Cinco trasplantes de riñón se transformaron en cinco historias de recuperación, disciplina y representación internacional.

En México hay 4.5 donadores por cada millón de habitantes | Héroes por la Vida

Los Juegos Mundiales de Trasplantados ofrecen así un escenario distinto para hablar de donación. No solamente desde las cifras o desde los hospitales, sino desde quienes pueden mostrar en movimiento lo que significa haber recibido una segunda oportunidad.

Mientras miles de personas en México continúan esperando un riñón, Víctor, Luis, Zarai, Rodolfo y Fernando representan el otro lado de esa historia: el de quienes recibieron un trasplante y hoy pueden competir, fijarse nuevas metas y portar los colores de México.

Héroes por la Vida busca precisamente colocar esa idea en el centro de la conversación. Donar puede significar más tiempo, más proyectos y una nueva etapa de vida. En el caso de estos cinco deportistas, significó también llegar hasta los Juegos Mundiales de Trasplantados y convertir una historia médica en una historia deportiva.