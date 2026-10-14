Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Medalla Femenil y qué batalla se juega hoy 14 de octubre?

Exatlón México 2026 continúa este 14 de octubre con la Medalla Femenil y nuevos desafíos entre Rojos y Azules, tras la victoria escarlata en la Batalla Colosal del martes

¿Quién gana la Medalla Femenil y qué se juega hoy 14 de octubre? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 continúa este miércoles 14 de octubre con una nueva jornada de competencia entre los equipos Rojo y Azul. La décima temporada avanza con la disputa de medallas individuales y enfrentamientos que pueden modificar el rumbo de los participantes, después de los resultados registrados durante los primeros días de la semana.

La Medalla Femenil aparece entre las pruebas previstas para este miércoles, por lo que las atletas de ambas escuadras buscarán una victoria que representa una ventaja para su permanencia en el reality. El beneficio cobra importancia conforme avanza la competencia y se acercan los siguientes duelos de eliminación.

La jornada llega después de que el Equipo Rojo conquistó la Batalla Colosal del martes 13 de octubre, tras imponerse 8-6 a los Azules. El resultado permitió a los escarlatas obtener una recompensa fuera de las instalaciones del programa y sumar otro triunfo después de conservar la Villa 360 el lunes 12.

Por otra parte, Heliud Pulido consiguió la Medalla Varonil del martes, luego de registrar un tiempo de 38 segundos que ninguno de sus rivales pudo superar. Ahora, la atención se traslada a las mujeres y a las competencias que la producción presente durante la emisión del miércoles.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 14 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México comienza este miércoles 14 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno. Los seguidores también pueden consultar la transmisión y los contenidos del reality mediante las plataformas oficiales de TV Azteca, mientras que Disney+ ofrece acceso al programa según la disponibilidad de su servicio.

¿Quién gana la Medalla Femenil y la competencia por equipos del 14 de octubre de Exatlón México? ¿Rojos o Azules?

La ganadora de la Medalla Femenil de este miércoles 14 de octubre todavía no se conoce de manera oficial. Las integrantes de los equipos Rojo y Azul deberán enfrentarse en el circuito para establecer quién obtiene el mejor registro y se queda con la presea individual.

En cuanto a la competencia colectiva, TV Azteca contempla la Batalla Colosal dentro de su programación habitual de los miércoles, aunque no ha confirmado que esa prueba se repita este 14 de octubre. La definición del enfrentamiento y del equipo vencedor dependerá de lo que se anuncie durante la transmisión.

Los Rojos llegan después de dos victorias colectivas consecutivas, tras defender la Villa 360 el lunes y conquistar la Batalla Colosal el martes. Por su parte, los Azules intentarán recuperar terreno en una semana marcada por la incorporación de Valery Carranza y Valeria Payén a sus respectivas escuadras.

¿Qué son la Batalla Colosal y la Medalla Femenil de Exatlón México y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla Colosal es una competencia entre los equipos Rojo y Azul que ofrece recompensas fuera de los circuitos del programa. Los participantes deben superar recorridos que ponen a prueba su velocidad, resistencia y precisión para sumar los puntos necesarios. Entre los beneficios que se han entregado se encuentran viajes, actividades recreativas y experiencias fuera del campamento. El premio cambia de acuerdo con cada edición.

Por otra parte, la Medalla Femenil se disputa de manera individual y representa una vida adicional para su ganadora en caso de llegar a un Duelo de Eliminación. Las atletas deben completar un circuito contra el reloj y registrar el mejor tiempo. Esta ventaja puede resultar determinante para evitar su salida del programa.

¿Quién ganó la Batalla Colosal del martes 13 de octubre?

El Equipo Rojo ganó la Batalla Colosal del martes 13 de octubre de 2026 con marcador de 8-6 sobre el Equipo Azul. El enfrentamiento presentó un intercambio de puntos hasta que los escarlatas consiguieron una diferencia que les permitió acercarse a la victoria.

Montse Mejía consiguió el punto definitivo y aseguró el triunfo para los Rojos, quienes obtuvieron como recompensa una experiencia de go-karts fuera de las instalaciones de Exatlón México. Fue su primera victoria en una Batalla Colosal durante la décima temporada y permitió a los integrantes del equipo disfrutar de una actividad fuera de la competencia.