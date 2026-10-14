Peloteando, en vivo | 14 de octubre

El morning show de Claro Sports analiza el presente de los mexicanos en Europa, el futuro de las promesas del fútbol y las noticias que marcan la jornada deportiva.

La actividad deportiva continúa este miércoles 14 de octubre y Peloteando, el morning show de Claro Sports, llega con el análisis de la segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-2027. Repasamos los resultados del martes, incluida la goleada del Barcelona sobre el Galatasaray, y la previa de los encuentros de este miércoles, donde destaca el Real Betis vs Porto, que podría enfrentar a los mexicanos Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez.

Además, Gilberto Mora cumple 18 años y surge una de las preguntas que rodean su futuro: ¿está listo para dar el salto al fútbol europeo? Analizamos el presente del futbolista de Xolos de Tijuana y las posibilidades que se abren en su carrera. También repasamos el triunfo de la selección mexicana femenil por 3-1 ante Jamaica, en su último amistoso antes del enfrentamiento contra Haití, donde buscará acercarse al boleto para el Mundial Femenil de 2027.

El fútbol no será el único protagonista de la jornada. Las noticias del tenis, la NFL, el boxeo y otras disciplinas también tendrán su espacio en Peloteando, con los resultados, las historias y los temas que generan conversación dentro y fuera de las canchas. ¡Acompáñanos en la transmisión en vivo de Claro Sports y comienza el día con toda la información deportiva!