Alerta en Bogotá: Dimayor arremete contra Sencia y revela el intento de un concierto en Techo

Carlos Mario Zuluaga culpó a Sencia por el mal estado de El Campín y reveló el intento de un concierto en el estadio de Techo.

Carlos Mario Zuluaga arremete contra Sencia | Vizzor

Siguen saliendo las repercusiones por lo acontecido el martes 13 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Luego del concierto de BTS, la APP a cargo del escenario deportivo, Sencia, prometió públicamente que el terreno de juego estaría listo para la práctica de fútbol profesional. Sin embargo, el estado del gramado fue deplorable y el partido entre Millonarios y Once Caldas tuvo que aplazarse a 15 minutos de su pitazo inicial.

Luego del vergonzoso suceso, el presidente de la Dimayor no dudo en salir a dar la cara y exponer el caso. En una entrevista con ESPN, Carlos Mario Zuluaga arremetió contra la empresa privada y su administración del ‘coloso’ de la 57. Además, reveló el intentó de un concierto en el Estadio Metropolitano de Techo, también por parte de Sencia.

Dimayor va en contra de la administración de El Campín por parte de Sencia

“Sencia no le responde a los bogotanos, ni al fútbol bogotano y hoy somos un hazmerreír a nivel mundial… Nosotros revisamos la cancha. Fuimos con expertos, pero el experto de Sencia le certificó a todo el país que hoy habría fútbol. Tenemos hasta un documento por escrito donde Sencia nos certificó que hoy habría fútbol” afirmó el presidente de la Dimayor.

¿Qué pasará con el Millonarios-Once Caldas? ¿Por qué se canceló con tan poco tiempo de antelación? ¿Puede pedir los puntos el visitante? Carlos Mario Zuluaga respondió TODO tras la suspensión del partido. 📺 Mira #ESPNF90Colombia por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/PIb7O67NXg — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 14, 2026

Así mismo, Carlos Mario Zuluaga expuso que su inspección del terreno de juego, no se logró revisar la totalidad del campo por la lona que estaba cubierto el césped durante los días previos. Y fue solo hasta que se levantó ese elemento que se evidenció que la cancha no era apta para un partido de fútbol profesional.

MÁS INFORMACIÓN: DIMAYOR cancela el Millonarios vs Once Caldas por el grave estado de la grama de El Campín

Más partidos aplazados por el mal estado de la grama de El Campín

“Todos tienen razón. Hay que aplazar el partido del jueves entre Santa Fe y Jaguares de Córdoba del jueves 15 de octubre porque tampoco se podrá realizar debido al estado del campo de juego del Estadio Nemesio Camacho El Campín” señaló Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor.

🚨🇮🇩🦁 ATENCIÓN HINCHAS DE SANTA FE: El presidente de #Dimayor afirma que el partido entre #SantaFe y #Jaguares de este jueves 15 de octubre tampoco se podrá realizar por el PÉSIMO ESTADO DE LA GRAMA DE EL CAMPÍN. “Hay que aplazar el partido del jueves porque tampoco se podrá realizar” https://t.co/Ag7jTqNZ0f — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 14, 2026

Vale la pena recodar que, el juego entre bogotanos y costeños ya había sido reprogramado del miércoles 14 de octubre al jueves 15 de octubre debido a las marchas convocadas en varias ciudades de Colombia. Con esa situación, el cuerpo policial no daba abasto para cubrir antes situaciones simultáneamente.

Sencia planeaba realizar un concierto en el Estadio Metropolitano de Techo

Como cereza del pastel, Carlos Mario Zuluaga no se guardó nada y reveló el plan que tenía Sencia para realizar más conciertos en la capital de la República de Colombia. “En el Estadio Metropolitano de Techo también pretenden, en este momento, hacer conciertos. Hubo que colocar una tutela que afortunadamente se ganó. El concierto también era bajo la firma de Sencia”.

🚨 ATENCIÓN 🏟️ 🎙️ Carlos Mario Zuluaga revela que #Sencia también quiso realizar un concierto en el Estadio Metropolitano de Techo pero que a través de una tutela se lo impidieron “En Techo incluso también pretenden en este momento hacer conciertos, hubo que colocar una tutela que afortunadamente se ganó. El concierto era por también por la firma Sencia” https://t.co/Ag7jTqNZ0f — Nicolás Cadena (@nicocadena_) October 14, 2026

Resulta impensado este suceso debido a que muy poco se ha utilizado ese escenario deportivo para actividades de otra índole que no sean deportivas. Además, para un estadio que posee la mejor grama del país sería un “tiro en el pie” pensando en que los dos recintos deportivos de la capital de Colombia se vean afectados por eventos culturales.

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