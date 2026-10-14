Sencia se pronuncia tras el escándalo del Estadio El Campín para Millonarios vs Once Caldas

Pasadas 12 horas del aplazamiento por el deterioro de la cancha en Bogotá, la empresa administradora emite un comunicado.

Estadio El Campín de Bogotá. – Vizzor Image.

¡Aparecieron los perdidos! En medio del escándalo por el deterioro del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y la afectación al fútbol profesional por cuenta de los conciertos como prioridad, muchas voces han apuntado al rechazo absoluto por la conducta de los responsables del escenario. Autoridades del fútbol, el alcalde de la ciudad, funcionarios distritales y ciudadanos indignados se habían pronunciado. Sin embargo, había una parte desaparecida: Sencia.

Pues la empresa administradora del estadio apareció. Más de 12 horas después del hecho lamentable que llevó al aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas, dicha compañía ha emitido un comunicado en el que anuncia acciones para subsanar parcialmente las afectaciones que su displicencia evidente le ha causado al mundo del fútbol, desde la organización, pasando por los clubes y llegando hasta los aficionados.

Concretamente, la comunicación solamente anuncia una acción relevante. Después de pedir disculpas por los incumplimientos de promesas que habían presentado con bombos y platillos, dice que adoptará medidas para responderles a las personas que sacrificaron tiempo, esfuerzo y dinero para ir a un partido de fútbol en medio de la lluvia y que se aplazó a 15 minutos de su hora programada.

Habrá que ver la aplicación de los procedimientos, pues es normal dudar de una empresa que ya se ha hecho nombre por faltarle el respeto a la comunidad del fútbol en reiteradas oportunidades. Además, imaginar que van a evaluar cada caso de hinchas afectados en los rubros generados por un desplazamiento inútil hacia el estadio resulta en más incredulidad que certezas.

De ahí en más, lo mismo de los incumplimientos del pasado: promesas de mejora para futuras oportunidades y supuesta disposición para acatar medidas que las autoridades competentes vayan a imponer. Algo que llama la atención es que sigue insistiendo que el fútbol es una prioridad, cuando los hechos han demostrado que esa premisa no corresponde a la realidad ni a los objetivos de Sencia.

Comunicado de Sencia

Sobre la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas

Bogotá, D. C., 14 de octubre de 2026. Ante la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, programado para el día de ayer en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, Sencia se permite informar que:

MÁS INFORMACIÓN: DIMAYOR cancela el Millonarios vs Once Caldas por el grave estado de la grama de El Campín

Lamenta esta situación y ofrece disculpas a los hinchas y a la afición por los inconvenientes que la cancelación del encuentro haya podido ocasionar. Los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el Estadio. En consecuencia, se adoptarán las medidas para responder a quienes asistieron al Estadio ayer en la noche.

Reitera que el fútbol es y seguirá siendo una prioridad para Sencia. A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá.

Con posterioridad al último concierto se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados. Sin embargo, entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido.

Así mismo y en complemento a los trabajos que se vienen realizando, se atenderán los requerimientos adicionales que formulen las autoridades competentes en relación con el mantenimiento de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho”.

Te puede interesar