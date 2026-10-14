Gilberto Mora cumple 18 años: las 18 figuras de su generación que ya destacan en el fútbol mundial

El cumpleaños del mediocampista de Tijuana da pie a un recorrido por jóvenes que ya suman goles, asistencias y récords en el fútbol profesional

Gilberto Mora, entre los jóvenes promesas del fútbol | Claro Sports

Gilberto Mora celebra este miércoles 14 de octubre su cumpleaños número 18 con un recorrido que ya incluye participación con los Xolos de Tijuana, registros históricos con la Selección Mexicana y presencia entre los jóvenes con mayor valoración del mercado internacional. El mediocampista chiapaneco ha avanzado etapas antes de alcanzar la mayoría de edad, pero no está solo en esta generación: futbolistas nacidos entre finales de 2007 y 2008 ya acumulan minutos en algunas de las principales ligas de Europa, competiciones continentales y selecciones absolutas.

Las cifras de Transfermarkt colocan a Mora como el séptimo futbolista de 18 años con mayor valor de mercado, con una cotización de 25 millones de euros. Por delante aparecen nombres que ya forman parte de clubes europeos: Lennart Karl, del Bayern Munich, encabeza el registro con 60 millones de euros; Rio Ngumoha, del Liverpool, e Ibrahim Mbaye, del Aston Villa, alcanzan los 50 millones, mientras Honest Ahanor y Konstantinos Karetsas completan los primeros lugares. Entre ellos existen campeones de liga, mundialistas, internacionales absolutos y jugadores que ya establecieron marcas de precocidad con sus clubes.

El cumpleaños de Mora sirve así como punto de partida para revisar a una generación que, a los 18 años, ya abrió espacio en el fútbol profesional. Desde México hasta Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Serbia y Países Bajos, sus trayectorias incluyen goles, asistencias, debuts internacionales y cambios de club por varios millones de euros. En Claro Sports repasamos a 18 futbolistas de 18 años que ya tienen presencia en el fútbol mundial, sus equipos, posiciones, valores de mercado, registros y los pasos que han dado antes de cumplir los 19.

Gilberto Mora y su valor en la élite | Claro Sports

Lennart Karl: goles, asistencias y recorrido con el Bayern Munich a los 18 años

Lennart Karl pasó por las categorías sub 17 y sub 19 del Bayern Munich antes de incorporarse al primer equipo, donde acumula 47 apariciones, 10 goles y nueve asistencias. El mediocentro ofensivo alemán, nacido el 22 de febrero de 2008, tiene un valor de mercado de 60 millones de euros y contrato hasta junio de 2029. Su debut llegó el 15 de junio de 2025, cuando Vincent Kompany le dio los 45 minutos del segundo tiempo en la victoria de 10-0 sobre Auckland City, en el Mundial de Clubes. Tenía 17 años, tres meses y 24 días. Desde entonces, su trayectoria incluye un doblete de Bundesliga y Copa de Alemania. Zurdo y de 1.68 metros de estatura, Karl reconoce a Lionel Messi como su referencia e incluso lleva su imagen en la espinillera izquierda: “Ha sido mi modelo a seguir desde que aprendí a jugar al fútbol”, explicó en una entrevista con el club en junio pasado.

En la temporada 2026-27, Karl registra un gol y una asistencia en siete encuentros, con 215 minutos repartidos entre Bundesliga —131—, Champions League —56— y Copa de Alemania —28—. Marcó en el triunfo de 1-2 sobre SV Elversberg, en la tercera jornada del campeonato alemán, y asistió en el 5-0 contra Bodo/Glimt en la competición europea. Su participación también se extendió a la selección absoluta de Alemania, con la que debutó en marzo de 2026, tras disputar 27 minutos en la victoria de 3-4 sobre Suiza. Una rotura fibrilar en el muslo izquierdo durante un entrenamiento lo dejó fuera del Mundial de 2026, por lo que Julian Nagelsmann convocó a Assan Ouédraogo en su lugar. Ya recuperado, Karl retomó su actividad con el club y la selección; el 4 de octubre jugó 63 minutos en el empate 0-0 ante Grecia en la UEFA Nations League, aunque todavía no registra goles con el representativo alemán.

El jugador del Bayern se perfilaba para su primera Copa del Mundo | Reuters

Rio Ngumoha: los récords del extremo de 18 años del Liverpool

El recorrido de Rio Ngumoha incluye las categorías sub 18 del Chelsea y del Liverpool, además de la sub 21 de los Reds, antes de establecer sus primeros registros con el equipo principal. El extremo izquierdo, nacido el 29 de agosto de 2008, tiene una valoración de 50 millones de euros y contrato con Liverpool hasta junio de 2028. Su estreno oficial ocurrió el 11 de enero de 2025, cuando disputó 72 minutos en el triunfo de 4-0 sobre Accrington Stanley, en la tercera ronda de la FA Cup. Con 16 años y 135 días, se convirtió en el jugador más joven del club en participar y ser titular en esa competición. En septiembre de 2025 también estableció la marca del debutante más joven del Liverpool en la Champions League: ingresó al minuto 74 contra el Atlético de Madrid, en Anfield, con 17 años y 19 días, por debajo de los 17 años y 213 días del registro anterior de Trey Nyoni.

Ngumoha acumula 36 partidos, dos goles y una asistencia con el primer equipo del Liverpool. Su primera anotación llegó el 25 de agosto de 2025, cuando registró un minuto de participación y marcó en la victoria de 2-3 sobre Newcastle, correspondiente a la segunda jornada de la Premier League. En la campaña 2026-27 suma seis apariciones, distribuidas en cuatro de liga, una de EFL Cup y una de Champions League, con actividad en tres competiciones. Ese recorrido ya tiene continuidad en la selección absoluta de Inglaterra, con la que debutó el 6 de junio de 2026, en un amistoso contra Nueva Zelanda. Desde entonces, el atacante registra tres encuentros y 81 minutos con el representativo inglés.

Rio Ngumoha ha llamado la atención pese a los pocos minutos con Liverpool | Reuters

Ibrahim Mbaye: del PSG al Aston Villa y goleador de Senegal en el Mundial

Ibrahim Mbaye llegó al Aston Villa en septiembre de 2026, después de completar su formación y debutar como profesional con el Paris Saint-Germain. El extremo derecho, nacido el 24 de enero de 2008, tiene un valor de mercado de 50 millones de euros y quedó vinculado al conjunto inglés hasta junio de 2031. Su primera aparición oficial con el PSG ocurrió el 16 de agosto de 2024 ante Le Havre, en la Ligue 1: con 16 años, seis meses y 23 días, se convirtió en el futbolista más joven en ser titular en un partido oficial del club parisino. Antes de cambiar de equipo acumuló 42 encuentros, cuatro goles y cuatro asistencias con el primer equipo. En su inicio con Aston Villa registra cuatro apariciones y una asistencia durante la temporada 2026-27.

La experiencia internacional de Mbaye incluye 18 partidos y cinco goles con Senegal, selección con la que debutó en noviembre de 2025, en una derrota de 2-0 ante Brasil. Su primera participación mundialista llegó el 16 de junio de 2026, frente a Francia, su país de nacimiento. Ingresó como suplente y anotó el gol senegalés en la derrota de 3-1, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos. Aquella aparición estableció dos registros: se convirtió en el jugador más joven de Senegal en disputar una Copa del Mundo y en el goleador africano más joven en la historia del torneo. Así, su llegada a la Premier League se produjo después de sumar actividad con la selección absoluta y una anotación en el Mundial.

Ibrahim Mbaye jugó y marcó en el Mundial 2026 | Imago7

Honest Ahanor: del Genoa al Crystal Palace, con llegada al Chelsea prevista para 2027

La formación de Honest Ahanor comenzó en las categorías inferiores del Genoa, donde avanzó hasta el primer equipo y compartió la defensa con el mexicano Johan Vásquez. Nacido el 23 de febrero de 2008 en Aversa, Italia, el central tiene una valoración de 40 millones de euros. Su debut profesional ocurrió el 28 de septiembre de 2024, en la derrota de 0-3 ante Juventus, y completó seis apariciones con el conjunto genovés antes de incorporarse al Atalanta en julio de 2025. En su temporada con el equipo de Bérgamo disputó 35 partidos y marcó un gol, registros que precedieron a su traslado al fútbol inglés.

El siguiente paso de Ahanor contempla dos clubes: Chelsea acordó su fichaje procedente del Atalanta por una cifra cercana a los 48 millones de euros, pero su incorporación definitiva a Stamford Bridge está prevista para julio de 2027. Mientras tanto, el defensa llegó al Crystal Palace el 1 de septiembre de 2026 para disputar la campaña 2026-27 a préstamo, con una estancia hasta junio de 2027. Su actividad en la Serie A también antecedió al debut con la selección absoluta de Italia, en junio de 2026, cuando jugó un minuto en la victoria de 0-1 sobre Luxemburgo. A los 18 años, suma dos apariciones con el representativo italiano, además de su recorrido por las primeras divisiones de Italia e Inglaterra.

Honest Ahanor, el futuro de Italia | Imago7

Konstantinos Karetsas: del Genk al Borussia Dortmund y su participación con Grecia

Konstantinos Karetsas nació el 19 de noviembre de 2007 en Genk, Bélgica, de padres griegos, y pasó por las canteras del Anderlecht y del Genk. Su ingreso al fútbol profesional ocurrió con el Jong Genk, filial que compite en la segunda división belga, en 2023 y con 15 años; el 1 de septiembre de ese año se convirtió en el goleador más joven de la liga profesional belga. El salto al primer equipo llegó el 4 de mayo de 2024 ante Cercle Brugge, cuando sustituyó a Bilal El Khannouss al minuto 88. En su primera titularidad, el 19 de mayo contra Royal Antwerp, dio la asistencia para el gol de Andi Zeqiri que decidió el encuentro. Antes de salir del club, el mediocentro ofensivo acumuló 92 partidos, seis goles y 23 asistencias con el Genk.

El Borussia Dortmund incorporó a Karetsas en agosto de 2026 y lo vinculó hasta junio de 2031. Con un valor de mercado de 35 millones de euros, el futbolista griego registra siete apariciones y una asistencia en la temporada 2026-27 con el conjunto alemán. Su trayectoria con la selección absoluta de Grecia comenzó en marzo de 2025, al disputar 45 minutos en la derrota de 0-1 ante Escocia. El 23 de marzo, en la vuelta del repechaje de la UEFA Nations League, marcó su primer gol internacional en la victoria de 0-3 sobre el mismo rival. Desde su debut suma 14 encuentros, tres anotaciones y una asistencia con Grecia, una participación que acompaña su transición de la liga belga a la Bundesliga.

Konstantinos Karetsas brilla con Grecia | Reuters

Nathan De Cat: del debut en Europa League al mediocampo del Hoffenheim

La Europa League marcó el inicio de Nathan De Cat con el primer equipo del Anderlecht. El mediocentro belga debutó el 20 de febrero de 2025, con 16 años y 216 días, en el empate 2-2 frente al Fenerbahce, correspondiente a la vuelta de la ronda intermedia del torneo. Formado en las categorías inferiores del club, acumuló 53 partidos, cuatro goles y cinco asistencias antes de trasladarse a Alemania. Nacido el 19 de julio de 2008 y con 1.92 metros de estatura, De Cat pasó del fútbol juvenil a sumar experiencia en la primera división de Bélgica y en una competición continental antes de cumplir 18 años.

El Hoffenheim lo incorporó en julio de 2026 y lo vinculó hasta junio de 2031, para abrir una nueva etapa en la Bundesliga. Con un valor de mercado de 27 millones de euros, De Cat registra cuatro apariciones y una asistencia en la temporada 2026-27 con el conjunto alemán. Su traslado se produjo después de debutar con la selección absoluta de Bélgica: el 28 de marzo de 2026 participó en la victoria de 2-5 sobre Estados Unidos, en un encuentro amistoso. Así, su llegada al campeonato alemán estuvo precedida por actividad con el primer equipo del Anderlecht y su primera experiencia con el representativo nacional.

Gilberto Mora: los récords del mexicano de Tijuana que cumple 18 años

El primer partido de Gilberto Mora en la Liga MX terminó con una asistencia. El 18 de agosto de 2024, Juan Carlos Osorio lo envió al campo al minuto 72 de la victoria de Tijuana por 3-1 sobre Santos Laguna, cuando tenía 15 años y 10 meses. El 31 de agosto, frente al León, marcó su primer gol y se convirtió en el anotador más joven en la historia de la competición. Nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el mediocentro ofensivo cumple 18 años con esos registros como parte de su recorrido con Xolos, un valor de mercado de 25 millones de euros y contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Su participación con la Selección Mexicana también comenzó con una marca de edad: el 28 de junio de 2025, durante la Copa Oro, fue titular ante Arabia Saudita y se convirtió en el debutante más joven del Tricolor en un partido oficial, con 16 años. Después, en la Copa del Mundo de 2026, estableció el registro del futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial, con 17 años y 240 días. El siguiente antecedente llegó en septiembre de 2026, ya bajo la dirección de Rafael Márquez, cuando anotó ante Colombia en un amistoso. Con 17 años, 11 meses y 12 días, Mora superó la marca de Manuel “Chaquetas” Rosas, vigente desde 1930, para convertirse en el goleador más joven de la selección mayor, 96 años después.

Gilberto Mora, titular con la Selección Mexicana ante Colombia | Imago7

Oskar Pietuszewski: del Jagiellonia a ser campeón con el Porto antes de los 18 años

El salto de Oskar Pietuszewski al Porto, en enero de 2026, se produjo después de disputar 54 partidos, marcar cuatro goles y aportar tres asistencias con el Jagiellonia Białystok, club en el que se formó. El extremo izquierdo polaco, nacido el 20 de mayo de 2008, había debutado como profesional el 29 de agosto de 2024, con 16 años, en la derrota de 3-0 ante Ajax durante la ronda de playoffs de la Europa League. Su transferencia a Portugal, por una cifra de entre ocho y 10 millones de euros, lo convirtió en el futbolista polaco menor de 18 años más caro de la historia. Con el Porto tiene contrato hasta junio de 2031 y una valoración de mercado de 25 millones de euros.

En Portugal, Pietuszewski consiguió el título de liga con 17 años, 11 meses y 10 días, por lo que superó a Fábio Silva como el jugador más joven en ser campeón con el Porto. En la campaña 2026-27 registra dos apariciones y un gol en 16 minutos de participación: anotó en la victoria de 1-2 sobre Marítimo, correspondiente a la jornada 8 de la Primeira Liga. Su incorporación al club portugués también antecedió al debut con la selección absoluta de Polonia. El 26 de marzo de 2026 disputó 45 minutos en el triunfo de 2-1 sobre Albania, dentro del repechaje para el Mundial de 2026, para sumar actividad internacional a su primera temporada fuera del fútbol polaco.

Oskar Pietuszewski apunta al futuro con Polonia | Reuters

Vasilije Kostov: 19 goles con el Estrella Roja y experiencia en la Selección de Serbia

Mientras otros integrantes de esta generación cambiaron de liga, Vasilije Kostov mantiene su trayectoria en el Estrella Roja de Belgrado, el club en cuyas categorías inferiores se formó. El mediocentro ofensivo serbio, nacido el 11 de mayo de 2008, debutó oficialmente con el primer equipo el 6 de abril de 2025, al ingresar como suplente frente al OFK Belgrado en la Superliga de Serbia, después de participar en un amistoso en enero de ese año. Desde entonces acumula 63 encuentros, 19 goles y nueve asistencias, con actividad tanto en el campeonato local como en la Europa League y las rondas de clasificación para la Champions League.

En la temporada 2026-27, Kostov suma cinco goles y dos asistencias en 13 apariciones, como parte de un recorrido que ya se extendió a la selección absoluta. Su debut con Serbia ocurrió el 11 de octubre de 2025, con 17 años y cinco meses, en la derrota de 0-1 ante Albania durante la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2026. El mediocampista registra cuatro partidos con el representativo nacional, además de su participación con el Estrella Roja. Con un valor de mercado de 25 millones de euros y contrato hasta junio de 2028, continúa su desarrollo profesional en el equipo que le dio sus primeros minutos en la máxima categoría.

Sean Steur: de la cantera del Ajax a la Premier League con el Newcastle

La formación de Sean Steur en el Ajax tuvo continuidad en el primer equipo antes de su traslado a Inglaterra. El mediocentro neerlandés, nacido el 11 de enero de 2008, debutó en la Eredivisie el 16 de febrero de 2025, en la victoria de 4-0 sobre Heracles Almelo. Su etapa con el conjunto de Ámsterdam terminó con 26 partidos, un gol y dos asistencias, registros que precedieron a su fichaje por el Newcastle. A los 18 años, el futbolista tiene un valor de mercado de 22 millones de euros y contrato con el equipo inglés hasta junio de 2031, después de pasar de las categorías inferiores del Ajax a competir en dos primeras divisiones europeas.

El debut oficial de Steur con el Newcastle en la Premier League llegó el 24 de agosto de 2026, en el encuentro contra el Liverpool, con participación en el mediocampo junto a Lewis Miley. En la temporada 2026-27 acumula siete apariciones con su nuevo club, aunque su recorrido internacional todavía se concentra en las categorías juveniles de Países Bajos. A diferencia de otros futbolistas de este repaso, aún no ha sido convocado ni ha debutado con la selección absoluta neerlandesa. Por ahora, su experiencia en el primer equipo del Ajax y sus encuentros con Newcastle constituyen la base de una trayectoria que ya incluye actividad en la Eredivisie y la Premier League.

Sean Steur disputa la actual temporada con el Newcastle | Reuters

Lucca Brughmans: el portero que Liverpool compró y dejó a préstamo en el Genk

Con dos metros de estatura y apenas 18 años, Lucca Brughmans ocupa una posición distinta dentro de esta generación. El guardameta belga, nacido el 27 de junio de 2008, se formó en las inferiores del Genk y, después de acumular 32 encuentros con el equipo reserva, recibió la oportunidad de subir al primer equipo en abril de 2026. Desde entonces registra 32 apariciones y seis porterías en cero con el conjunto belga. Su progresión llevó al Liverpool a ficharlo en septiembre de 2026, aunque la operación contempló que continuara cedido en el Genk durante la presente campaña. Su valor de mercado se encuentra en 20 millones de euros.

Brughmans suma ocho partidos en la temporada 2026-27, con 12 goles recibidos y tres encuentros sin permitir anotaciones. A diferencia de varios nombres de esta lista, todavía no ha debutado con la selección absoluta de Bélgica, aunque ya participa en sus categorías juveniles. Fue capitán belga tanto en el Europeo sub 17 como en el Mundial sub 17 de 2025 y también ha tenido presencia en el proceso de clasificación continental juvenil, con tres porterías en cero en los partidos señalados dentro de ese recorrido. Su siguiente paso estará ligado al Liverpool, club que adquirió sus derechos mientras mantiene su desarrollo con minutos en la primera división belga.

Samuele Inácio: del Atalanta al Borussia Dortmund y su debut con Italia

Samuele Inácio nació el 2 de abril de 2008 en Italia y es hijo del exfutbolista brasileño Piá. Su formación comenzó en el Atalanta antes de trasladarse al Borussia Dortmund en 2024, donde pasó por los equipos sub 17 y sub 19. Con la categoría juvenil del conjunto alemán registró ocho goles y cinco asistencias en 36 partidos, además de otros dos tantos y tres pases para gol en 11 encuentros de la UEFA Youth League. Ese recorrido precedió a su debut con el primer equipo, ocurrido el 28 de febrero de 2026 en Der Klassiker ante el Bayern Munich, cuando ingresó al minuto 75 por Maximilian Beier.

El mediapunta, valorado en 20 millones de euros y con contrato hasta el verano de 2029, acumula 10 apariciones y tres goles en 508 minutos con el primer equipo del Dortmund. Su primer tanto en Bundesliga llegó el 16 de mayo de 2026 frente al Eintracht Frankfurt, mientras que entre sus registros posteriores aparece un doblete contra el HEBC Hamburg en la primera ronda de la Copa de Alemania. Inácio también dio el salto a la selección absoluta de Italia: el 3 de junio de 2026 disputó un minuto en el triunfo de 0-1 sobre Luxemburgo. Antes había terminado como máximo anotador del Europeo sub 17 de 2026, con cinco goles en cuatro encuentros.

Samuele Inácio: del Atalanta al Borussia Dortmund y su debut con Italia | Reuters

Rudy Matondo: del Auxerre a convertirse en el goleador más joven del Paris FC en Ligue 1

El camino profesional de Rudy Matondo comenzó en la cantera del Auxerre. Nacido el 13 de marzo de 2008, el mediocentro francés avanzó por las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo el 6 de abril de 2025, con 17 años, en la victoria de 1-0 sobre Stade Rennais en Ligue 1. Antes de cambiar de club alcanzó 22 apariciones con el Auxerre, hasta que en febrero de 2026 se incorporó de forma definitiva al Paris FC, con el que tiene contrato hasta junio de 2028 y una valoración de 20 millones de euros.

Su llegada al conjunto parisino produjo uno de sus primeros registros individuales. Matondo marcó dos goles contra Brest en mayo de 2026 y, con 18 años y 51 días, se convirtió en el goleador más joven del Paris FC en la Ligue 1. Hasta ahora acumula 18 partidos y dos anotaciones con el club, mientras que en la campaña actual ha participado en seis encuentros, uno de ellos como titular, con presencia principalmente como alternativa desde el banquillo. En el ámbito internacional todavía no debuta con Francia mayor y forma parte de sus categorías juveniles, incluida la selección sub 19 que participó en la clasificación para el Europeo de la categoría.

Ruud Nijstad: 1.95 metros y más de 30 partidos con el Twente a los 18 años

Con 1.95 metros de estatura, Ruud Nijstad representa otro perfil dentro de esta generación. El defensa central nació el 17 de enero de 2008 en Almelo, Países Bajos, y también puede desempeñarse como lateral izquierdo. Se formó en las categorías inferiores del Twente, club con el que dio el salto al fútbol profesional a principios de 2026. Su debut en Eredivisie ocurrió precisamente en el derbi frente al Heracles Almelo, cuando tuvo que ingresar antes de lo previsto para sustituir a Robin Pröpper. Tiene contrato con el conjunto neerlandés hasta junio de 2029 y un valor de mercado de 18 millones de euros.

A diferencia de otros futbolistas de 18 años que apenas comienzan a recibir minutos, Nijstad ya acumula 36 apariciones, dos goles y una asistencia con el primer equipo del Twente. Su participación se mantiene en la campaña 2026-27, en la que registra 12 encuentros y una anotación. El siguiente escalón todavía está pendiente a nivel internacional: ha sido convocado con la selección sub 21 de Países Bajos, aunque permaneció en el banquillo durante la clasificación para la Eurocopa de la categoría y todavía no cuenta con actividad en el representativo absoluto.

Kacper Potulski: de la Bundesliga a marcar con la selección absoluta de Polonia

Kacper Potulski ya tiene actividad tanto en la Bundesliga como con la selección mayor de Polonia. El central de 1.95 metros, nacido el 19 de octubre de 2007 en Gdańsk, pasó por las academias del Lechia Gdańsk y Legia Varsovia antes de incorporarse al Mainz 05 en 2023. Dos años después llegó al primer equipo y desde entonces registra 29 apariciones, un gol y una asistencia. En la actual temporada suma seis partidos, mientras que su cotización alcanza los 18 millones de euros.

El defensa dio otro paso en mayo de 2026. El 31 de mayo debutó con la selección absoluta de Polonia al disputar 16 minutos ante Ucrania y, apenas tres días más tarde, consiguió su primera anotación internacional en el empate 2-2 contra Nigeria. El gol llegó con 18 años y 227 días, registro que lo convirtió en el cuarto anotador más joven en la historia del representativo polaco. Potulski suma hasta ahora tres encuentros y un gol con la selección mayor, una experiencia que acompaña sus primeros años en el fútbol alemán.

Kacper Potulski ya juega con la absoluta de Polonia | Reuters

Gabriel Mec: del debut con Gremio al salto al Porto

Antes de trasladarse a Europa, Gabriel Ferreira de Carvalho, conocido como Gabriel Mec, acumuló experiencia en el primer equipo del Gremio. El atacante nació el 11 de abril de 2008 y llegó a la institución de Porto Alegre cuando tenía nueve años. Su debut profesional ocurrió el 29 de enero de 2025 frente al Monsoon, antes de cumplir 17, y lo colocó entre los cinco debutantes más jóvenes del club en el presente siglo. En total disputó 34 partidos, anotó tres goles y dio dos asistencias con el conjunto brasileño antes de completar su transferencia al Porto el 2 de septiembre de 2026.

El extremo, valorado en 16 millones de euros, firmó con los Dragones hasta junio de 2031, aunque todavía no ha sumado minutos oficiales con el primer equipo portugués durante la actual campaña y ha permanecido como suplente. Su proceso internacional también se mantiene en categorías juveniles de Brasil. Después de pasar por la sub 17, recibió su primera convocatoria a la sub 20 en marzo de 2026 y en junio participó en un amistoso frente a Chile, encuentro en el que aportó una asistencia en la victoria de 0-1. El traslado al Porto representa su primera experiencia fuera del fútbol brasileño.

Carlos Maciá: de la cantera del Villarreal a campeón europeo con España sub 19

El debut de Carlos Maciá con el Villarreal llegó antes de cumplir los 18 años. Nacido el 1 de septiembre de 2008 en Elche, Alicante, el mediocentro pasó por SCD Intangco, Elche, CD Roda y las categorías inferiores del conjunto amarillo antes de alcanzar el primer equipo. El 6 de diciembre de 2025 disputó sus primeros minutos en LaLiga durante la victoria de 2-0 sobre Getafe, presentación que lo colocó como el quinto debutante más joven en la historia del Villarreal. Después de completar la pretemporada de 2026, fue promovido definitivamente al plantel principal.

Maciá tiene contrato hasta junio de 2031, un valor de mercado de 15 millones de euros y ya suma 10 apariciones con el primer equipo, cuatro de ellas durante la presente temporada. Su recorrido también incluye las selecciones juveniles españolas: ha pasado por los representativos sub 18, sub 19 y sub 20 y formó parte del equipo que consiguió el Europeo sub 19 en el verano de 2026, después de superar a Croacia en semifinales y Alemania en la final. Ya con la sub 20, disputó 45 minutos en la victoria de 2-0 sobre México en septiembre de 2026.

Alexis Vossah: 30 apariciones con el Toulouse antes de cumplir los 19 años

Alexis Vossah ya supera los 30 partidos con el primer equipo del Toulouse. Nacido el 11 de marzo de 2008, el mediocentro comenzó su formación en el Cergy-Pontoise y llegó a las categorías inferiores del club francés en 2022. Después de recorrer sus equipos juveniles y el filial, recibió la oportunidad de debutar en Ligue 1 el 16 de agosto de 2025, cuando disputó 22 minutos en la victoria de 0-1 sobre Niza. Desde entonces ha acumulado 30 apariciones, un gol y una asistencia con el conjunto francés, además de portar el dorsal seis durante la temporada 2026-27.

En el curso actual, Vossah suma cinco encuentros y tres titularidades, una participación que amplía su presencia en la máxima categoría francesa. Su valor de mercado es de 15 millones de euros y, mientras espera el salto a la selección absoluta, continúa integrado en las categorías juveniles de Francia. Con la sub 19 participó en la fase clasificatoria para la Eurocopa de la categoría. Su progresión con Toulouse también ha derivado en referencias a sondeos de otros clubes europeos, incluido Chelsea, aunque su trayectoria profesional continúa por ahora ligada al equipo con el que realizó su debut en primera división.